آدم بولر.. صانع اللقاء الأول وربما الأخير بين الأميركيين وحماس

يمثل يوم 9 مارس/آذار 2025 قمة صعود وهبوط آدم بولر بصورة لم يتخيلها أحد. ففي ذلك اليوم ظهر بولر في برامج التوك شو الرئيسية الأميركية على شبكتي "فوكس" و"سي إن إن"، كما ظهر في برامج حوارية مع 4 شبكات إخبارية إسرائيلية.

رجح عدد من المعلقين أن صعود بولر معتمدا على دعم الرئيس دونالد ترامب كفيل ليخرج على نص الإجماع الواشنطوني تجاه قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، التي دخلت منعطفا حادا عقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تلاشت معه أي مساحة لاختلاف الآراء تجاه الدعم الأميركي الكامل والشامل للجانب الإسرائيلي.

بيد أنه مع نهاية يوم 9 مارس/آذار الجاري هبطت أسهم بولر، وأدرك أن مغامرته قد وصلت إلى نهايتها عقب لقائه ممثلي حركة حماس وجها لوجه، والحديث بطريقة إيجابية عن اللقاء، وأن عليه الالتزام بالواقعية الواشنطونية خاصة فيما يتعلق بملفات العلاقات مع إسرائيل، وعلى رأسها مصير الأسرى المحتجزين، ومستقبل العلاقة أو اللاعلاقة مع حركة حماس المصنفة ضمن الإرهاب طبقا لوزارة الخارجية الأميركية.

وبعد أقل من أسبوعين، ظهر بولر بصحبة محتجز أميركي لدى حركة طالبان الأفغانية هو جورج جليزمان. وتعد حالة جليزمان ثاني إطلاق سراح رئيسي حصل عليه بولر هذا الشهر بعد إعادة مارك فوغل من روسيا بعد اعتقاله في أغسطس/آب 2021.

ويعد بولر المسؤول الأميركي الوحيد الذي اجتمع علنا مع مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة طالبان، رغم عدم وجود علاقات أميركية معهما.