تل الزعتر واغتيال جنبلاط.. بصمات مميزة لإبراهيم حويجي

"قناعتي أنه ممكن (أن يكون) النظام (السوري من) اغتال كمال جنبلاط، لكن (بخصوص) التأكيد.. إذا لم أكن مطّلعا، فأنا لا أستطيع أن أؤكد؛ حافظ الأسد، إذا عنده سر.. ما حدا بيعرفه إلا الله"، بهذه اللهجة الواثقة والمبنية على معايشة لصيقة للرئيس الأسد لأكثر من 40 عاما، تحدث نائبه الأسبق عبد الحليم خدام -في مارس/آذار 2017- للوثائقي المعنون "من قتل كمال جنبلاط؟" عن المسؤولية شبه المؤكدة للرئيس عن اغتيال جنبلاط قبل 48 عاما، بسبب رفض الأخير التدخل العسكري السوري في لبنان عام 1976. غير أن الوثائقي المذكور -الذي أنتجته الجزيرة ضمن سلسلة "الصندوق الأسود"- وإن لم يقدم دليلا دامغا على إيعاز الأسد بالاغتيال، لكنه سلط ضوءا كاشفا -لأول مرة منذ وقوعه- على تفاصيل العملية والمشرف عليها، الذي كان وقتها ضابطا مغمورا برتبة رائد، يدعى إبراهيم حويجي.

يكفي للاستدلال على دور حويجي بالاغتيال أن وليد جنبلاط (نجل كمال) غرد على منصة إكس كاتبا عبارة "الله أكبر"، فور سماعه نبأ اعتقال الضابط السوري المتقاعد منذ أكثر من عقدين، في مسقط رأسه في جبلة في السابع من مارس/آذار 2025 على يد أجهزة الأمن العام التي تشكلت عقب انهيار نظام آل الأسد. وهو رد فعل يعكس حجم الارتكابات المنسوبة لحويجي في أثناء عمله في لبنان ضابط استخبارات ابتداء من عام 1976.

الحرس القديم

المعلومات عن حويجي قبل إرساله إلى لبنان شحيحة، لكن السيرة المتداولة في الإعلام تقول إنه ولد في قرية عين شقاق بريف جبلة بمحافظة اللاذقية، وإن مسيرته العسكرية بدأت مطلع السبعينيات ليصبح لاحقا أحد أبرز ضباط الاستخبارات السورية، بعدما تولى عام 1987 منصب مدير إدارة المخابرات الجوية خلفا للواء محمد الخولي. واستمرّ حويجي في هذا المنصب إلى أن أقاله الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من إدارة الاستخبارات الجوية عام 2002 بعد أن ترأسها قرابة 15 عاما، ضمن محاولات الأسد الابن لإضعاف نفوذ "الحرس القديم".