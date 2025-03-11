"تهانينا لجوائز الأوسكار.. إنتاج شجاع وجريء.. في الواقع لا يوجد طريق آخر: شعبان يعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان". كاتب التغريدة المنشورة في الثالث من مارس/آذار، والمرفقة بإشهار فوز الوثائقي المعنون "لا أرض أخرى" (لمخرجيه الأربعة؛ الفلسطينيان باسل عدرا، وحمدان بلال، والإسرائيليان يوفال أبراهام، وراحيل تسور) بأوسكار العام الجاري، ليس وسيطا في النزاعات، ولا هو داعية سلام، وليس قاضيا في محكمة العدل الدولية؛ إنه موظف سويسري يدعى فيليب لازاريني، ويشغل منذ 5 أعوام منصب المفوض العام للأونروا؛ أكثر منظمات الأمم المتحدة تعرضا لحملات التشويه والإقصاء من دوائر صنع القرار الإسرائيلية والأميركية.

وعلى خلاف سلفه ومواطنه المفوض السابق بيير كرينبول الذي أجبرته ضغوط واشنطن خلال ولاية دونالد ترامب الأولى وتل أبيب على الاستقالة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 "بمزاعم لا أساس لها بأنني كنت على علاقة عاطفية بموظفة" حسب تعبيره، فإن لازاريني صمد أمام ضغوط إسرائيلية أشد وطأة واستمر في مهمة اتخذت بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة طابعا أقرب للقداسة.

وقبل ترؤس لازاريني -خريج جامعة نوشاتيل وجامعة لوزان- لوكالة الأونروا امتهن بوصفه اقتصاديا مجال التسويق في مقاطعة بيرن اعتبارا من العام 1987. لكنه انتقل ابتداء من عام 1989 إلى مجال العمل الإنساني عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي. وبعد ذلك تعددت محطات عمله من نيابة رئيس الاتصال في المقر الرئيس في جنيف إلى بعثات رواندا وأنغولا وسراييفو، ثم عُين مبعوثا إلى جنوب السودان والأردن وغزة وبيروت.