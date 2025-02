بتلك العبارات أعلنت الحكومة الكندية رسميا بيانها ردا على الجمارك التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصعيد سريع إبَّان دخوله البيت الأبيض، وصدام حاد وفريد من نوعه مع البلد الأقرب كما يُفترض إلى واشنطن.

وبعد مشاورات بين إدارة ترامب وحكومتي ترودو في كندا وشينباوم في المكسيك، التي طالتها قرارات ترامب الجمركية أيضا، قرر البيت الأبيض تأجيل تطبيق الجمارك شهرا واحدا مُرشَّحا للتمديد، ومن ثمَّ تصدَّرت عبارة جديدة أعلى بيان الحكومة الكندية تقول إن الحكومتيْن قررتا تأجيل تطبيق الجمارك المُتبادلة على السلع الواردة من كل منهما.

ولكن السيف كان قد سبق العذل، إذ انتشرت دعاوى مقاطعة المنتجات الأميركية سريعا في شتى أنحاء كندا، وأذكت نزعة وطنية لم تعرفها البلاد الهادئة والباردة منذ عقود.

في ولايات مانيتوبا وكيبيك ونيوفاوندلاند ولابرادور، أخلت المتاجر أرففها من الخمور الأميركية. وفي تصريح لصحيفة تورونتو ستار، صرَّح مدير أحد المتاجر الكبرى في كندا بأنه اتخذ خطوات لتقليص أثر الجمارك الأميركية على الزبائن، منها مضاعفة الجهود لبيع السلع المصنوعة والمزروعة في كندا، والبحث عن بدائل للسلع الأميركية من دول متضررة أيضا مثل المكسيك؛ مما يعني إمكانية تشكيل تحالف تجاري كندي مكسيكي يتجاوز الإجراءات الأميركية.

على موقع إكس (تويتر سابقا) غرَّد رئيس الوزراء ترودو بنفسه داعيا الشعب الكندي إلى شراء السلع الكندية: "لقد حان الوقت لاختيار المنتجات التي صُنعت هنا في كندا. تحققوا من مُلصقات المنتجات. لنقُم بدورنا. لنختر كندا حيثما استطعنا".

We will always stand up for Canada. pic.twitter.com/Eg9vkh4bS0

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 2, 2025