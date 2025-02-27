كيف شكلت صفقات تبادل الأسرى مسار النضال الفلسطيني؟

تصميم خاص - تغطية تبادل الأسری
تصميم داخلي - نسخة موبايل - تغطية تبادل الأسری
نانسي موسى
27/2/2025

المصدر : الجزيرة