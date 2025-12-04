حرب التجويع مستمرة في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار

المحاصيل الأساسية تحت السيطرة الإسرائيلية

بناء على خصوبة التربة في قطاع غزة، تزرع الحمضيات والخضراوات في التربة الرملية الرسوبية التي تغطي الجزء الشرقي من القطاع، في حين تستغل التربة الطينية الخصبة المحصورة في شماله الشرقي لزراعة المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وتشكل الخضراوات ما نسبته 53% من إجمالي الأراضي الزراعية في غزة، وتتركز 34% من هذه المساحات بمحافظة شمال القطاع، و30% في خان يونس، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وهما المنطقتان اللتان تسيطر إسرائيل على أكثر من نصف مساحتهما الزراعية.

أما المحاصيل الحقلية فكانت تنتشر في منطقة شمال غزة بمساحة تقدر بنحو 2.6 كيلومتر مربع، و5.4 كيلومترات مربعة في خان يونس، و1.2 كيلومتر مربع في رفح، إلى جانب 3.4 كيلومترات مربعة بمدينة غزة ودير البلح، إلا أن هذه المساحات إما دمر معظمها بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع أو بات تحت السيطرة الإسرائيلية، حسب وفا.

وبالتالي، يظهر تحليل توزيع هذه المحاصيل، داخل المحافظات وخريطة توزع التربة وخصوبتها بالقطاع، أن غالبية الأراضي الزراعية المنتجة خصوصا مناطق زراعة الخضراوات والحبوب تقع ضمن نطاق السيطرة الإسرائيلية، مما يعني أن جيش الاحتلال لا يكتفي بالتحكم في الأراضي الخصبة فحسب، بل يفرض سيطرة عملية على موارد الغذاء الأساسية في غزة.

القطاع الزراعي في غزة بالأرقام

تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة نحو 150 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل 41.2% من إجمالي مساحة القطاع. ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يُعد القطاع الزراعي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي، إذ بلغت مساهمته نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.

كما أوضح المركز أن نحو 44% من استهلاك الأسر الفلسطينية للمنتجات الزراعية في قطاع غزة عام 2022 كان يعتمد على الإنتاج المحلي، مقابل 56% على الواردات الزراعية التي يقيد الاحتلال الإسرائيلي دخولها منذ اندلاع الحرب. وقد أدى ذلك إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وحرمان آلاف الأسر من الحصول على غذائها الأساسي.