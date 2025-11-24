خلال الصيف المنصرم، تلقت مارينا رولدان، وهي محامية من غرناطة في جنوب إسبانيا، مكالمة هاتفية كانت تنتظرها عائلتها منذ عقود.
يقول فحوى المكالمة إنه عُثر على رفات فيرمين رولدان غارسيا، وهو جدها الذي كان من عشرات آلاف قتلتهم وحدات الموت التابعة للجنرال فرانسيسكو فرانكو خلال الحرب الأهلية الإسبانية 1936-1939، وإنه تم التحقق منها. وُجِد رفات فيرمن في وادٍ في قرية فيزنار، على بعد بضعة كيلومترات من غرناطة.
قالت رولدان للجزيرة "اتصل بي أخي خوان، وكان هو الشخص الذي يتواصل مع فريق الآثار الذي يقوم بالحفر"، وأضافت "عندما أخبرني بأنهم وجدوا جدي، كان والدي [الراحل] هو أول من خطر ببالي".
كان عمر خوسيه أنطونيو رولدان دياز والد رولدان عشرة أشهر فقط عندما قُتل والده وهو في سن الحادية والأربعين. كان يعمل مفتش ضرائب ونقابيًّا وعضوًا في الحزب الاشتراكي الذي رشحه لعضوية البرلمان في انتخابات فبراير/شباط 1936 عن دائرة غرناطة، لكنه لم ينجح.
كان صوت مارينا يرتجف تأثرا كلما تذكرت كلماتهم. في ذات الوقت كان صدى ضوضاء ترام يمر من خلال نافذة مفتوحة يخرق جدار الصمت في مكتبها.
"فكرتُ في [والدي] وفكرتُ في أعمامي المتوفين، الذين كانوا يتمنون سماع الخبر، وفي جدتي أيضًا... أعتقد أنهم جميعًا يستحقون أن يُعثر على الزوج، والوالد".
يوم الخميس الماضي، أحيت إسبانيا ذكرى مرور 50 عامًا على نهاية دكتاتورية فرانكو، التي استمرت أربعة عقود، وانتهت بوفاته في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1975.
بعد بدء أول ديمقراطية حديثة مكتملة في إسبانيا عام 1931 وجمهوريتها الثانية، وسط معارضة شرسة من المحافظين المتشددين، بدأ فرانكو تمردًا عسكريًّا يمينيًّا في 18 يوليو/تموز 1936 لوضع حد للإصلاحات السياسية والاجتماعية.
بالرغم من تلقيه دعما من إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية، واجه تمرده مقاومة أكبر من المتوقع من ائتلاف مؤيد للجمهورية مكون من نقابيين يساريين وأحزاب سياسية وبعض أقسام القوات المسلحة ونشطاء ديمقراطيين، مما أدى إلى حرب أهلية شاملة وشرسة استمرت ثلاث سنوات.
استسلمت الجمهورية أخيرًا في 2 أبريل/نيسان 1939، مما فتح الطريق أمام نظامه.
منذ الأيام الأولى للحرب، بدأ نظام فرانكو قمعه الوحشي لخصومه المدنيين والمشتبه فيهم وأسرهم في المناطق التي يسيطر عليها فرانكو في إسبانيا. كان الهدف من ذلك إسكات وترهيب أي معارضة محتملة.
وقُدّر عدد الضحايا الذين تم إعدامهم بإجراءات موجزة بما بين 130,000 و200,000 شخص.
في نصف القرن اللاحق على وفاة فرانكو، كانت عمليات استخراج الجثث بطيئة ومثقلة بالتحديات اللوجستية والمالية والقانونية. ويُعتقد أن هنالك حوالي 6000 مقبرة جماعية مخفية منتشرة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الآبار والغابات والحدائق والمقابر والتلال النائية.
وبينما تتذكر إسبانيا ضحايا تلك الحقبة وتتابع جهود استخراج جثثهم، تواجه ارتفاعًا متزايدًا في شعبية حزب اليمين المتطرف، "فوكس"، وحنينًا إلى أفكار الدكتاتورية بين الشباب الذين لم يعيشوا تلك الفترة.
فقد أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة سي آي أس (CIS) أن 20% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا يعتقدون أن الدكتاتورية كانت "جيدة" أو "جيدة جدًّا".
وفقًا لمعلمي المدارس الثانوية، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تساهم في دعم مؤيدي فرانكو بين المراهقين.
قال خوسيه غارسيا فيكو، معلم الاقتصاد في إحدى المدارس الثانوية في الأندلس، للجزيرة إن هؤلاء "يتحدثون وكأنهم فعلًا يؤيدون الدكتاتورية والخدمة العسكرية الإلزامية أيضًا".
وأضاف "الغالبية العظمى من المعلمين الذين أعرفهم قلقون جدًّا لأنه حتى لو شرحنا الفرق بين الدكتاتورية والديمقراطية، فإن الطلاب غارقون جدًّا في المحتوى المنشور على تيك توك، وهم غاضبون من العالم بشكل عام، ولا يعرفون ماذا يريدون".
ومضى فيكو قائلا إن "المحتوى الذي يحصلون عليه من الأحزاب اليمينية المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموجه للمراهقين كبير جدًّا، وله تأثير كبير في طريقة تعامل بعضهم مع بعض".
ومع التأكيد على أنه "ليس الجميع في الفصل" ينجذب إلى اليمين المتطرف، يشير غارسيا فيكو إلى زيادة ملحوظة في التعليقات المناهضة للإسلام والمتحولين جنسيًّا.
"فوق ذلك، الأولاد هم الذين يشعرون بالتفوق على الآخرين. ولكنها مشكلة تشمل أيضًا بعض الآباء. قبل بضع سنوات، أخبرني بعض الآباء أنه لا بأس بأن ابنه قاطعني بالصراخ 'فيفا فرانكو!' [يحيا فرانكو!] لأن ذلك حرية تعبير".
في العاصمة مدريد على بعد مئات الكيلومترات شمالًا، قال سيباستيان رييس تورنر، وهو معلم يبلغ من العمر 27 عامًا، إنه لاحظ أيضًا تأثير مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي المنتمين إلى اليمين المتطرف.
في المدارس، لا يرى الناس دكتاتورية فرانكو إلا كموضوع ضمن عدة مواضيع تحفظ عن ظهر قلب لاجتياز امتحان التاريخ الذي لا يهتمون به حقًّا ولا يرون أنه من أولوياتهم.
ويضيف تورنر "من ناحية أخرى، يتم اختيار التفاصيل من قبل اليمين المتطرف لجعلهم يعتقدون أنها كانت فترة أفضل حيث لم يواجهوا مشاكل مثل تلك التي يواجهونها اليوم، مثل صعوبة العثور على وظائف ولو درسوا حتى العشرينيات من العمر، أو أزمة السكن المستعصية".
قال محللون سياسيون إن موقف حزب فوكس من دكتاتورية فرانكو يظهر تعاطفًا كامنًا مع النظام السابق دون أي إحساس بالحرج.
في العام الماضي، تفاخر نائب فوكس مانويل مارسيسال في البرلمان بأنه "بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، يكتشف العديد من الشباب أن فترة ما بعد الحرب الأهلية في إسبانيا لم تكن فترة مظلمة بل فترة تقدم ومصالحة اتجاه الوحدة الوطنية".
يقول أوريول بارثوميو، وهو أستاذ باحث في معهد العلوم السياسية والاجتماعية بجامعة برشلونة المستقلة ومؤلف كتاب "ثقل الزمن"، عن التغير الجيلي في إسبانيا، إن "هناك نوعًا من تأليه سنوات فرانكو يعمل بشكل جيد على وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤثر بشكل كبير في الشباب، وخاصة الرجال. يُقال لهم إنه لم تكن هناك مشاكل في تلك الفترة لأنه لم يكن هناك نسوية راديكالية ولا مهاجرون في الشوارع".
ويضيف "يمكنك سماع نفس الادعاءات الآن في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وهي أن العودة إلى ماضٍ أبسط حيث كان الرجال البيض يديرون السفينة، أمر ممكن".
ومع ذلك، لم يكن لأي من هذه البلدان دكتاتورية حديثة مثل إسبانيا، حيث يُسيطر حزب فوكس على ما يقرب من 20% من الأصوات ويرتفع بشكل مطرد في الاستطلاعات.
لاحظ بارتوميو حدوث تغيير جيلي في الناخبين ذوي الميول اليمينية من الحزب التقليدي "الحزب الشعبي" (PP) -الذي "أصبح بشكل متزايد حزبًا للمسنّين"- نحو حزب فوكس.
على الجانب الآخر من الطيف السياسي، يتبنى الناخبون ذوو الميول اليسارية موقفًا نقديًّا اتجاه النظام.
بعد عودة الديمقراطية، كان هناك "ميل إلى النظر إلى الأمام، نسيان الماضي والتركيز على الاندماج في أوروبا، وهو نوع من النسيان الجماعي"، كما قال.
"فقط عندما بدأ جيل الطفرة السكانية الإسبانية، المولود بين عامي 1960 و1965، التأثير سياسيًّا، كان هناك تغيير واضح في الحزب الاشتراكي لتجاوز هذا النسيان. إنهم الجيل الذي يجادل بأن الدكتاتورية لا يمكن تجاهلها. إنهم يقولون 'لنفتح قبور الطرق الجانبية'".
"بدأ ذلك مع الرئيس الاشتراكي رودريغيز ثاباتيرو وقانون 'الذاكرة التاريخية' عام 2007" - وهو أول قانون في إسبانيا يعالج بشكل كامل نظام فرانكو، وبدأ عملية مستمرة لإزالة مئات الرموز والهياكل الموروثة عن عهد الدكتاتورية من شوارع البلاد وساحاتها.
"إنهم الأشخاص الذين يفتحون العلبة المليئة بالنقاشات. وهذا بدوره أوجد الردّ الذي نشهده من جهة النيوليبراليين اليوم".
منذ وفاة فرانكو، شهدت إسبانيا تقدمًا اجتماعيًّا كبيرًا. ففي حقوق المرأة، على سبيل المثال، كانت المرأة المتزوجة في عام 1975، وهي السنة الأخيرة للنظام، تمتلك وضعًا قانونيًّا مكافئًا للمرضى عقليًّا والأميين، وكانت ممنوعة من توقيع العقود، ولم تكن تستطيع السفر أو العمل أو فتح حساب بنكي دون إذن زوجها.
بحلول عام 1981 صدر قانون الطلاق، وبحلول عام 1985 تم إلغاء تجريم الإجهاض، وبحلول عام 2005 تم تقنين زواج المثليين.
ولكن في الوقت الذي ابتعدت فيه إسبانيا عن الدكتاتورية، كان الحزب الشعبي من الأحزاب السائدة في أوروبا التي لم تدين النظام بشكل قاطع.
"المشكلة هي أنه على عكس الدكتاتوريات في ألمانيا أو إيطاليا في القرن العشرين، لم يتم الإطاحة بحكومة فرانكو. ببساطة انتهت من تلقاء نفسها"، كما قال بارتوميوس، وأضاف "ذلك الغياب لرفض رسمي يسمح ببقاء نوع من الفرانكوية الاجتماعية، ولهذا يمكن أن يكون هناك الكثير من الأشخاص داخل الحزب الشعبي، حتى اليوم، الذين لا يزالون موالين لفرانكو".
يشار إلى أن إسبانيا تتخذ حاليا إجراءات ملموسة لحظر "مؤسسة فرانسيسكو فرانكو الوطنية"، التي تأسست عام 1976 لتشجيع "دراسة حياة وإرث وأعمال" الرجل الذي "تحكم في مصير إسبانيا بين عامي 1936 و1975".
في غضون ذلك، يعارض حزب فوكس عمليات استخراج الجثث. كما أن الحزب غاضب من كون فرانكو نفسه تم نقله من ضريحه الخاص خارج مدريد، المعروف سابقًا باسم "وادي الساقطين"، وتم دفنه بشكل أكثر تواضعًا في عام 2019.
هذا الشهر، تمت الموافقة على خطط معمارية لتحويل قبر فرانكو السابق إلى متحف تراثي للحرب الأهلية بدون طابع سياسي.
رغم أن عمليات الحفر مثل تلك الجارية في فيزنار تمضي بوتيرة غير مسبوقة، فإن علماء الآثار قلقون من أن حكومة يمينية جديدة قد توقف التمويل وتهدد المشاريع التي تسعى إلى مواجهة الماضي.
"لقد حدث ذلك بالفعل مرة"، قال فرانسيسكو كاريون، أستاذ علم الآثار بجامعة غرناطة الذي أشرف على تحقيقات واستخراج الجثث في فيزنار المدعومة من الحكومة الإقليمية والدولة على مدى السنوات الخمس الماضية: "الحكومة الشعبية السابقة مع ماريانو راخوي لم توقف قانون الذاكرة التاريخية لعام 2007. ولكن خلال فترة حكمه، قطع كل التمويل لعمليات استخراج الجثث. تم وقفه بالكامل".
وشبّه المذابح والإعدامات في عهد فرانكو بالهجمات الإسرائيلية الحالية على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، وقال إن بين القتلى -مثل جد مارينا رولدان- كان هناك نقابيون ومعلمون وخياطون وفنانون. وفي فيزنار، اكتشف فريقه أيضًا بقايا طفل تم إعدامه يتراوح عمره بين 11 و14 عامًا.
على بعد بضعة أمتار من موقع الحفر، في الطاحونة المحولة التي تعمل مقرًّا لأبحاث كاريون، يعمل زميله خوسيه فرانسيسكو مونيوز مولينا، وهو عالم أنثروبولوجيا شرعية، على اثنين من الهياكل العظمية الـ166 التي تم استخراجها حتى الآن.
وأوضح أن أحدهما يحمل آثار جرح رصاصة في الذراع، والآخر أُطلقت عليه النار في الرأس.
قال مونيوز مولينا: "إنها عملية معقدة عاطفيًّا. يمكن أن تؤثر فيك بشكل كبير. أنت تتعامل مع أشخاص كانوا قريبين جدًّا من أعمارنا، وفي العديد من الحالات كانوا صغارًا جدًّا. من الصعب فهم كيف حدث كل هذا". وأضاف "تم إعدام أجدادي أمام جدران مقبرة المدينة في غرناطة خلال الحرب الأهلية".
يشار إلى أنه تم الإبلاغ عن أن حوالي 3,400 شخص تم إعدامهم في بداية الحرب الأهلية بجانب جدران مقبرة غرناطة.
يقول كاريون "أقوم بشيء من أجل العائلات التي كانت تبحث عنهم لفترة طويلة، وهذا سيساعد في شفائهم، لذلك فإنه يشفي مني قليلًا أيضًا"، وأضاف أن أحدث سلسلة من الحفريات هذا الخريف أسفرت عن اكتشاف 12 جثة أخرى.
ومضى قائلا إنه يأمل أن يكونوا قد وجدوا دليلًا على إحدى أكبر عمليات الإعدام الجماعي في أكتوبر 1936، بما في ذلك إعدام رئيس جامعة غرناطة، سلفادور فيلا.
أما بالنسبة لبقايا فيديريكو غارسيا لوركا، الشاعر الإسباني الأكثر شهرة في العصر الحديث التي لم يتم اكتشافها بعد، فقد بدا كاريون أقل تفاؤلًا. هناك عدة نظريات حول المكان المحدد في تلال غرناطة حيث يمكن أن يكون قد قُتل.
وقال: "صحيح أن غارسيا لوركا قد مات، لكنه يعيش أيضًا في كتبه في جميع أنحاء العالم، وفي العديد من الترجمات المختلفة. وعلى المستوى الإنساني وبغض النظر عن إسهامه الشعري، فإن الـ166 شخصًا الآخرين الذين قمنا باستخراجهم حتى الآن مهمون بنفس القدر أيضًا".
لحظة تسليم بقايا الرفات إلى الأقارب "هي أفضل جزء من عملنا. إنها طقوس مؤثرة للغاية. إنه شيء يكاد يكون سحريًّا لأننا قدمنا لهم الخاتمة بعد كل هذه السنوات"، قال كاريون.
وتذكر حالة امرأتين، تبلغ إحداهما 92 عامًا والأخرى 93 عامًا، وكلاهما تعانيان من مرض الزهايمر ولكنهما تمكنتا بطريقة ما من الحصول على لحظات قصيرة من الوضوح الذهني عندما تم تسليمهما الصندوق الذي يحتوي على بقايا قريبهما.
وقال: "عندما أمسكوا بالصندوق، علموا ما كان يحدث. هذا يجعلك تبكي. يجب أن تكون من حجر حتى لا تتأثر".
وفي حالة مارينا رولدان، كان انطباعها الوحيد عن جدها لسنوات طويلة هو من الصورة الموجودة في غرفة النوم التي شاركتها مع جدتها، "إحدى تلك الصور القديمة التي يبدو أنه مهما فعلت، كانت عينه تتبعك، لذلك كنت أشعر دائمًا بأنه إذا فعلت شيئًا خاطئًا، فإنه في رأسي كان يوبخني"، قالت وهي تضحك.
"الآن هناك قصة حقيقية، وخلفية حقيقية. لكن ليس لديّ إحساس بجرح مفتوح يتم إغلاقه، بل شعور هادئ لأنني أشعر بأن والدي سيكون سعيدًا وأنه أيضًا يستريح الآن".
إعداد: ألاسدير فاذرينغهام