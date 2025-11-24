بعد بدء أول ديمقراطية حديثة مكتملة في إسبانيا عام 1931 وجمهوريتها الثانية، وسط معارضة شرسة من المحافظين المتشددين، بدأ فرانكو تمردًا عسكريًّا يمينيًّا في 18 يوليو/تموز 1936 لوضع حد للإصلاحات السياسية والاجتماعية.

بالرغم من تلقيه دعما من إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية، واجه تمرده مقاومة أكبر من المتوقع من ائتلاف مؤيد للجمهورية مكون من نقابيين يساريين وأحزاب سياسية وبعض أقسام القوات المسلحة ونشطاء ديمقراطيين، مما أدى إلى حرب أهلية شاملة وشرسة استمرت ثلاث سنوات.

استسلمت الجمهورية أخيرًا في 2 أبريل/نيسان 1939، مما فتح الطريق أمام نظامه.

منذ الأيام الأولى للحرب، بدأ نظام فرانكو قمعه الوحشي لخصومه المدنيين والمشتبه فيهم وأسرهم في المناطق التي يسيطر عليها فرانكو في إسبانيا. كان الهدف من ذلك إسكات وترهيب أي معارضة محتملة.

وقُدّر عدد الضحايا الذين تم إعدامهم بإجراءات موجزة بما بين 130,000 و200,000 شخص.

في نصف القرن اللاحق على وفاة فرانكو، كانت عمليات استخراج الجثث بطيئة ومثقلة بالتحديات اللوجستية والمالية والقانونية. ويُعتقد أن هنالك حوالي 6000 مقبرة جماعية مخفية منتشرة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الآبار والغابات والحدائق والمقابر والتلال النائية.

وبينما تتذكر إسبانيا ضحايا تلك الحقبة وتتابع جهود استخراج جثثهم، تواجه ارتفاعًا متزايدًا في شعبية حزب اليمين المتطرف، "فوكس"، وحنينًا إلى أفكار الدكتاتورية بين الشباب الذين لم يعيشوا تلك الفترة.

فقد أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة سي آي أس (CIS) أن 20% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا يعتقدون أن الدكتاتورية كانت "جيدة" أو "جيدة جدًّا".

وفقًا لمعلمي المدارس الثانوية، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تساهم في دعم مؤيدي فرانكو بين المراهقين.

قال خوسيه غارسيا فيكو، معلم الاقتصاد في إحدى المدارس الثانوية في الأندلس، للجزيرة إن هؤلاء "يتحدثون وكأنهم فعلًا يؤيدون الدكتاتورية والخدمة العسكرية الإلزامية أيضًا".

وأضاف "الغالبية العظمى من المعلمين الذين أعرفهم قلقون جدًّا لأنه حتى لو شرحنا الفرق بين الدكتاتورية والديمقراطية، فإن الطلاب غارقون جدًّا في المحتوى المنشور على تيك توك، وهم غاضبون من العالم بشكل عام، ولا يعرفون ماذا يريدون".

ومضى فيكو قائلا إن "المحتوى الذي يحصلون عليه من الأحزاب اليمينية المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموجه للمراهقين كبير جدًّا، وله تأثير كبير في طريقة تعامل بعضهم مع بعض".

ومع التأكيد على أنه "ليس الجميع في الفصل" ينجذب إلى اليمين المتطرف، يشير غارسيا فيكو إلى زيادة ملحوظة في التعليقات المناهضة للإسلام والمتحولين جنسيًّا.

"فوق ذلك، الأولاد هم الذين يشعرون بالتفوق على الآخرين. ولكنها مشكلة تشمل أيضًا بعض الآباء. قبل بضع سنوات، أخبرني بعض الآباء أنه لا بأس بأن ابنه قاطعني بالصراخ 'فيفا فرانكو!' [يحيا فرانكو!] لأن ذلك حرية تعبير".

في العاصمة مدريد على بعد مئات الكيلومترات شمالًا، قال سيباستيان رييس تورنر، وهو معلم يبلغ من العمر 27 عامًا، إنه لاحظ أيضًا تأثير مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي المنتمين إلى اليمين المتطرف.

في المدارس، لا يرى الناس دكتاتورية فرانكو إلا كموضوع ضمن عدة مواضيع تحفظ عن ظهر قلب لاجتياز امتحان التاريخ الذي لا يهتمون به حقًّا ولا يرون أنه من أولوياتهم.

ويضيف تورنر "من ناحية أخرى، يتم اختيار التفاصيل من قبل اليمين المتطرف لجعلهم يعتقدون أنها كانت فترة أفضل حيث لم يواجهوا مشاكل مثل تلك التي يواجهونها اليوم، مثل صعوبة العثور على وظائف ولو درسوا حتى العشرينيات من العمر، أو أزمة السكن المستعصية".