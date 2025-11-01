موت متنكّر.. أطفال غزة في مرمى قنابل الاحتلال المموهة

بعد مرور أقل من أسبوع على عودة عائلة الشرباصي من جنوب قطاع غزة إلى حيهم وسط مدينة غزة، عقب فترة نزوح استمرت عدة أشهر نتيجة حرب الإبادة الجماعية، وتمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، دوى انفجار ضخم قرب المنزل، حيث كان أطفال العائلة يلهون. هرع الوالدان والجد إلى مكان الانفجار، ليجدا الطفلين التوأمين يحيى ونبيلة (6 سنوات) ممددين على الأرض غارقين في دمائهما، ويفصل بينهما عدة أمتار.

وتبين -وفقًا لتوفيق الشرباصي (جد الطفلين)- أنهما كانا يلعبان بجسمٍ ظناه لعبة، فانفجر بهما فجأة، مسببًا لهما إصابات بالغة وخطيرة؛ إذ بترت يد يحيى وأدخل إلى مجمع الشفاء الطبي، ولا يزال يخضع لعمليات جراحية، بينما أصيبت نبيلة بجروح متعددة وتواجه خطر بتر قدمها.

يقول الشرباصي للجزيرة نت: "بعد عودتنا من جنوب قطاع غزة، بدأنا بمحاولة التأقلم مع الواقع الجديد، وراح الأطفال يلعبون حول ما تبقى من منازلنا وفوق الركام، حتى وقع الانفجار وأُصيب أحفادي بهذه الإصابات الخطيرة". ويضيف أن "وضع هذه المتفجرات على هيئة ألعاب بشكل متعمد هدفه إيذاء الأطفال، وهذا ما حدث مع أحفادي".

بعد أيام من واقعة نبيلة ويحيى الشرباصي، وقعت حادثة مماثلة مع أسرة فلسطينية أخرى في جنوب القطاع، وبالتحديد في مدينة خان يونس. فمع عودة عائلة حماد إلى موقع منزلها المدمر في حي الأمل شمال المدينة، ومحاولة أفرادها استخراج بعض احتياجاتها من تحت الركام، خاصة ملابس الشتاء، دوى انفجار قوي. أدى الانفجار إلى إصابة 5 من أفراد العائلة، بينهم 3 أطفال، بجروح مختلفة في أجسادهم، نُقلوا على إثرها إلى مجمع ناصر الطبي.