"بلير العرب".. من دمار العراق إلى "غيتا" غزة

لم يفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يثني على رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وهو يعرض في 29 سبتمبر/أيلول الماضي في البيت الأبيض إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخطوط العريضة لخطة تنص على إنشاء هيئة رقابية دولية تُسمى "مجلس السلام"، يترأسها ترامب نفسه ويكون معه بلير عضوًا، وسيعمل المجلس على مراقبة اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية وغير السياسية التي ستتولى حكم القطاع بعد إزاحة حركة حماس عن المشهد.

وخلال ذلك العرض أشاد ترامب ببلير ووصفه بأنه "رجل طيب". وقد بادر بلير، من جانبه، إلى التعليق سريعا على تلك الخطة ووصفها في بيان نشر على حساب "معهد توني بلير للتغيير العالمي" على منصة "إكس" بأنها "جريئة وذكية" وتمثل "أفضل فرصة لإنهاء عامين من الحرب والمعاناة والألم".

وجاء الإطراء على بلير بعد نحو شهر على اجتماع خاص عقد في البيت الأبيض يوم 27 أغسطس/آب الماضي ترأسه ترامب وضم مسؤولين أميركيين آخرين وكلا من بلير وجاريد كوشنير (صهر ترامب) ومبعوثين إسرائيليين، وتم خلاله بحث خطة لإدارة "اليوم التالي" في غزة.

إثر ذلك الاجتماع راجت في وسائل الإعلام الدولية أنباء على خطة بلورها بلير لإدارة مرحلة ما بعد إنهاء الحرب في قطاع غزة، يلعب فيها دور المشرف المؤقت على القطاع حيث سيترأس هيئة باسم "الهيئة الدولية الانتقالية لغزة" "غيتا" (Gaza International Transitional Authority, GITA).

ما طبيعة هذه الهيئة ؟ وما دور بلير فيها ؟ وهل يتيح إرثه في العراق وفي "الرباعية الدولية" في التعويل على دور حيادي في إعادة إعمار غزة إثر التدمير غير المسبوق الذي أحدثه الغزو الإسرائيلي فيها؟