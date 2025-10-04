غزة والعالم ..هل تغيرت ألمانيا بعد عامين من الإبادة؟

جرّب أن تأتي على سيرة إسرائيل أو اليهود أمام أي إنسان ألماني عادي. لا تنتظر منه كلاما أو موقفا واضحا. اكتفِ بمراقبة إيماءاته وتعابير وجهه في الثواني الأولى من مجرد قولك إن إسرائيل تقع في الشرق الأوسط.

ردّه سيختلف بحسب طبيعة العلاقة ومنسوب الثقة بينك وبينه. ولكنه في البداية سيصمت مهما كانت طبيعة هذه العلاقة. ليس لأن الصمت والدقة في اختيار الكلمات والامتثال للقوانين كلها أمور تعد من أهم سمات شخصية الناس في وسط أوروبا، بل لأنه غالبا سيخاف.

ربما لأنه سيشعر بعقدة الذنب اتجاه ملايين البشر الذين قتلهم نازيون ألمان وغير ألمان باسمه أو لأنه سيخاف من فقدان شيء ما ـوظيفته مثلاـ أو لأنه يكره اليهود ويخاف من الجهر بذلك أو لأنه متضامن مع الفلسطينيين ويتوجس من وصمه بالتهمة الجاهزة العداء للسامية.

كل ذلك أسباب مقنعة للشعور بالخوف ولكن في الحالة الألمانية، يتحول هذا الشعور الإنساني الطبيعي إلى حالة اجتماعية ومرض مزمن تتناوب على علاجه كتب ودراسات ونظريات فلسفية وتهمة يُصطلح عليها في ألمانيا وفي ثقافة المنطقة الناطقة بالإنجليزية بتعبير "German Angst" (الخوف الألماني).

الطريقة التي تعاطت بها ألمانيا مع حرب الإبادة في قطاع غزة لا تخرج عن إطار هذه الحالة ولا تختلف كثيرا عن طريقة تعاطيها مع أزمات الأعوام الماضية، سواء تعلق الأمر بوباء كورونا أو بالحرب الأوكرانية أو بمخاوف من تقويض أسس أنموذج الرخاء الاقتصادي السائد في ألمانيا منذ نهاية الحرب.