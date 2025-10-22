قال باولكستيليس إن حركة المرور عبرجسر بانيمونة تباطأت بعد غزو الانفصاليين المدعومين من روسيا لشرق أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم عام 2014. بعد الهجوم الروسي الواسع النطاق عام 2022، أصبحت البلدة الريفية في قلب التوترات الجيوسياسية والتحديات المستمرة.

أثناء مروره عبر حديقة ممتلئة بألوان الخريف الزاهية، أخبر باولكستيليس الجزيرة عن تحركات غير مألوفة جرت خلال العام الماضي، ضمنها عمليات تشويش على إشارات الهاتف استمرت لأسابيع، ويُعتقد أنه محاولة روسية لاختبار قدرة ليتوانيا على الرد. بدت هذه التحركات ممتعة بالنسبة لباولكستيليس الذي وصفها بـ"العمل الطفولي".

وتحدث كذلك عن إقامة سينما في الهواء الطلق على الجانب الروسي يمكن لسكان بانيمونة مشاهدتها وهي تعرض منذ عام 2022 "سيلا شبه مستمر" حسب وصفه، لأفلام حربية سوفياتية قديمة. مع ذلك صار يشعر بين الحين والآخر بعدم الارتياح.

في مناسبات عدة كانت تسمع أصوات طلقات نارية سريعة، يعتقد أن مصدرها تدريبات عسكرية في كالينينغراد. كان أحد الانفجارات قويًا لدرجة أن الأرض تحته اهتزت.

يشار إلى أن التوترات بين الناتو وروسيا تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، مع ورود تقارير من عدد من دول الناتو عن اختراق مسيرات لمجالها الجوي. وفي 2 و3 أكتوبر/تشرين الأول، أُغلق مطار ميونخ في ألمانيا مدرجاته لساعات بعد أن رصد تحليق طائرات بدون طيار. وقالت إستونيا بدورها إن مقاتلات روسية من طراز MiG-31 اخترقت مجالها الجوي لمدة 12 دقيقة.

يقول باولكستيليس إن التداعيات مخيفة بالنسبة لبعض الأشخاص في بانيمونه، لكن هناك شعور بأنه لا يوجد الكثير مما يمكنهم فعله نظرًا لموقعهم الحرج.

فبلدتهم تقع بالقرب من كالينينغراد، التي تحتضن أنظمة صواريخ من طراز إسكندر القادرة على حمل رؤوس نووية، والتي تقع أيضا بقرب ممر سوالكي، وهو ممر بري ضيق يبلغ طوله 65 كيلومترًا (40 ميلًا) بين بولندا وليتوانيا، ويفصل كالينينغراد عن بيلاروسيا، وهو يعتبر نقطة الاختناق الأكثر ضعفًا للناتو.

يقول باولكستيليس في إشارة إلى الجيش الروسي "لو أرادوا المجيء، فسوف يأتون إلى هنا". ثم قضم تفاحة كان قد التقطها من شجرة قريبة، وتنهد بعمق، مضيفا بنبرة هادئة "لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟" وزاد "التاريخ يعلمنا أنه يجب أن نبقى يقظين".