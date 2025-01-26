في زاوية "يحدث الآن" المثبتة في أعلى نسختها الإلكترونية الصادرة يوم الخميس 23 يناير/كانون الثاني الجاري، نشرت صحيفة " الأخبار" اللبنانية 48 خبرا موجزا لأهم الأخبار المحلية والإقليمية والدولية من وجهة نظرها. ضمن تلك المتابعة الحثيثة خصصت 28 خبرا -أي أكثر من نصف المتابعات المنشورة- للتطورات الأمنية القادمة من قرى الخط الحدودي في جنوب لبنان. فقالت مراسلة الصحفية في أول متابعة إن "قوات الاحتلال تضرم النيران في عدد من المنازل في الطيبة وبرعشيت"، وفي أحدثها نقلت عن "الوكالة الوطنية للإعلام" -وهي مؤسسة حكومية- قولها "جيش العدو الإسرائيلي أحرق مستودعا وشقة سكنية في تل نحاس - برج الملوك، كما نفذ عملية نسف لـ3 منازل في دير ميماس".

تؤشر المتابعة اللصيقة للصحيفة الموصوفة بأنها مقربة من حزب الله، لأخبار متواضعة الأهمية الأمنية (قياسا بما حدث في الجنوب قبل شهرين) إلى أن قيمتها تأتي من دلالاتها السياسية بالنظر إلى أن الجيش الإسرائيلي الذي احتل تلك المناطق، من المفترض أن يكون قد سحب الجيش وحداته منها في 26/يناير كانون الثاني 2025، عملًا بالاتفاق الذي أبرم قبل شهرين بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية فرنسية، والذي أنهى، أشرس حرب يشهدها لبنان وإسرائيل منذ عقود. علما أن أبرز بنود الاتفاق تنص على انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

كان تحقيق الانسحاب الإسرائيلي بالتفاهم مع الراعي الأميركي للاتفاق هو الهدف الذي شغل رموز الحكم في لبنان الذين تناوبوا على لقاء الجنرال الأميركي المسؤول في لجنة الإشراف على الاتفاق غاسبر جيفرز. فقد التقاه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاثنين، تلاه لقاء جمعه بالرئيس المنتخب جوزيف عون، ثم بقائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عودة. واقترن لقاء جيفرز - ميقاتي بأول إشعار مقلق عندما أعلن ميقاتي في ختام اللقاء أن "الانسحاب الإسرائيلي قد يتأخر عدة أيام".