عندما وطأت قدما جنرال ألماني يُدعى آدريان ديتريش لوثر فون تروتا يوم 11 يونيو/حزيران 1904 اليابسة الأفريقية، بعد رحلة استمرت 3 أسابيع، لم تكن أحوال المستعمرة الألمانية "جنوب غرب أفريقيا الألمانية" (التي أصبحت ناميبيا اليوم) بخير.

فبعد استيلاء بضعة آلاف من جنود القيصر الألماني فيلهلم الثاني على أراض فاق حجمها مساحة ألمانيا القيصرية مرة ونصف مرة وفرض آلاف المستوطنين البيض السيطرة على "أراض صلداء بطبيعة ميتة"-حسب مذكرات الجنرال فون تروتا- أسس الألمان عام 1884 مستعمرة "جنوب غرب أفريقيا الألمانية" وحكموها بالحديد والنار، إذ استولوا بقوة السلاح على 70% من أراضيها الزراعية، وصادروا أملاك فلاحيها ومواشيهم وأجبروا "عبيدهم" على أعمال السخرة واغتصبوا النساء وجلدوا حتى النزف أو الموت كل من رفض الانصياع لأوامرهم.

أكبر الشعوب في هذه المنطقة، قبيلة هيريرو أو كما يسمّون أنفسهم "أوفاهيريرو" فضّلت الموت في أرض المعركة على هذا الهوان، فدوّن أحد قادتهم عام 1904: "أطلقوا النار على رجالنا وقتلوهم. اغتصبوا نساءنا ورفضوا معاقبة المنفذين. كبارنا تشاوروا وقرروا أن الحرب لن تكون أسوأ من معاناتنا (...) الأفضل أن نموت معا في المعركة، بدل الموت تحت التعذيب". بهذا، تكون انتفاضة شعب الهيريرو ضد المستعمرين البيض قد بدأت فعليا.