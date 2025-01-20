في سبتمبر/أيلول 2011، وبعد قرابة 6 أشهر من اندلاع الثورة السورية، كتب "إفرايم إنبار"، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، ورقة بحثية عن أهمية احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على مرتفعات الجولان السورية، حرَّض خلالها قادة إسرائيل على رفض صيغة "الأرض مقابل السلام"، فيما يخص منطقة الجولان المُحتلة على وجه التحديد.

واعتبر "إنبار" أن المكسب السياسي من وراء هذه المقايضة سوف يكون محدودا لإسرائيل، قياسا بالوضع الراهن، المتمثل في احتلال الأراضي السورية، الذي عدَّه "إفرايم" مُفضَّلا عن أي بديل آخر، وأكثر أهمية من عقد معاهدة سلام مع أي نظام سوري.

وفي معرض تفسير وجهة نظره، أشار "إنبار" إلى أن السوريين لن يقدِّموا إلى إسرائيل أكثر من "سلام بارد"، في حالة تنازلها عن الجولان، على غرار السلام مع مصر، الذي تضمَّن وعدا رسميا بالامتناع عن استخدام القوة ضد إسرائيل، لكنه في الوقت ذاته اتسم بمستوى عالٍ من العداء الشعبي والعداء الإعلامي، وأبقى على صورة إسرائيل العدائية النمطية، مما أسهم في نقلها إلى الأجيال التالية.

وبجانب هذه العوامل، أشار "إنبار" إلى عامل الاضطراب السياسي الذي أبرزته "انتفاضات الربيع العربي"، التي تزامنت مع توقيت نشر ورقته، مشيرا إلى أن التحديات الداخلية التي تواجهها أغلب الأنظمة العربية، بما في ذلك نظام الأسد، تأتي في المقام الأول من قِبَل جماعات المعارضة الإسلامية المعادية لإسرائيل التي قد تُشكِّل خطرا عليها. وفي حين استبعد "إنبار" تمكين العناصر الليبرالية في سوريا على المدى القريب، رجَّح أنها لن تكون أيضا أكثر ميلا إلى المصالحة مع إسرائيل، في حالة تولّيها زمام السلطة في دمشق.

وبحسب رأيه، فإن اجتماع هذه الظروف يُسهِّل الانتقال من "السلام البارد" إلى الحرب في أي لحظة قادمة. ولذا، تبرز حاجة إسرائيل إلى إبقاء سيطرتها على مناطق حدودية دفاعية إستراتيجية مثل الجولان.

وبعد ساعات من انهيار نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بادرت إسرائيل بالتوسع داخل الجنوب السوري واقتحام المنطقة العازلة في الجولان التي جرى ترسيمها في اتفاق وقف الاشتباك بين سوريا وإسرائيل عام 1974، كما سيطرت على جبل الشيخ في أقصى الجنوب الغربي لسوريا المتاخم للحدود مع لبنان وإسرائيل، الذي يعطي الأخيرة أفضلية إستراتيجية واستخباراتية عالية، نظرا لارتفاعه الهائل وسهولة الوصول منه إلى المناطق المحيطة بما فيها دمشق.

وفي تطور أكثر حِدَّة، قتلت إسرائيل عنصرين من عناصر إدارة العمليات العسكرية وآخر مدنيا في 15 يناير/كانون الثاني الجاري جراء عملية قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية استهدفت رتلا عسكريا تابعا لإدارة العمليات العسكرية في بلدة غدير البستان بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وفي ظل تلك التطورات التي تأتي في سياق مشهد أمني إقليمي معقد على إثر تطورات حرب طوفان الأقصى وتداعياتها الواسعة، ثم عملية "ردع العدوان" التي أطاحت بنظام الأسد، تكتسب الجولان أهمية مضاعفة، وتبرز الأسئلة حول الأبعاد الإستراتيجية للمنطقة ومآلات الصراع عليها.