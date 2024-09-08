سموتريتش .."حاكمية غير معلنة" للضفة الغربية

"أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة، وأعتقد أن دولة إسرائيل يجب أن تفعل ذلك، وليس لا سمح الله أفراداً عاديين" . أفلتت هذه العبارات من فم بتسلئيل سموتريتس، وزير المالية ووزير الشؤون المدنية بوزارة الدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر نظمته في تل أبيب في مارس/آذار 2023 صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية.

فالوزير الذي يتزعم حزب "الصهيونية الدينية"، ويُعرف بأنه محامٍ مرخص، ويحسب عباراته بدقة، لم يتوقع في سياق تعليقه على الحملة الهمجية للمستوطنين على منازل وممتلكات قرية حوارة جنوبي نابلس، (ثأرا لمقتل مستوطنين على يد فلسطينيين)، أن هذا التصريح سيجر عليه غضب وزارة الخارجية الأميركية، التي طالب مسؤولوها بمقاطعته. وزاد السفير الأميركي في تل أبيب، توم نايدز، أن أطلق على سموتريتش وصف "الغبي"، مما دفع الأخير إلى محاولة التقليل من الأضرار، خلال برنامج إخباري متلفز بالقول "إن من يستطيع أن ينسب إليّ نية محو القرية، فهذا منوط بعقله المهووس. أما القصد من ذلك فهو أن نكون أكثر مبادرة واستباقية وهجوميّة في الحرب ضد الإرهاب، لأن الناس هنا يُقتلون.. ربما قيل هذا الكلام خلال ثورة من المشاعر.. لقد تعثّرت بلساني".

لكن "الفاس وقعت في الراس" كما يقول المثل الشعبي العربي، وباتت أقوال سموتريتش وأفعاله ماضيا وحاضرا تحت المجهر، بالنظر إلى كونه ثالث أركان الائتلاف الحاكم في إسرائيل منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوصي على التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بصيغته الجديدة.