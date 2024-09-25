في مداخلة دامت 7 دقائق خلال جلسة مفتوحة لبرلمان بلغاريا يوم 17 سبتمبر/ أيلول الحالي، أطاح زعيم حزب فزراجدنة (vazrajdane - النهضة) كوستادين كوستادينوف، بحصاد عام كامل من التجاهل الإعلامي والبرلماني لتطورات حرب غزة، وأعادها بضربة واحدة إلى صدارة المشهدين الإخباري والسياسي. فبعدما افتتح مداخلته بالتذكير بمعرض الصور الذي سهلت رئيسة البرلمان رايا نازاريان للسفارة الإسرائيلية إقامته داخل المبنى، لعرض وجهة نظر تل أبيب من الحرب، كشف أن الرئاسة ذاتها سوّفت أكثر من مرة، في التصريح لمعرض مماثل يعرّف بوجهة النظر الفلسطينية المقابلة. ثم استل كوستادينوف مجموعة من صور الضحايا المدنيين من أطفال ونساء غزة ليعرضها أمام الشاشات متسائلا: "هل نحن في المجلس الوطني، أم في الكنيست الإسرائيلي؟ لأن هذا لا يمكن مشاهدته هناك"، وهو ما استبقه زعيم كتلة (غيرب-Gerb) ورئيس الوزراء الأسبق بويكو بوريسوف والقطب المالي ديليان بييفسكي بالانسحاب من القاعة، في رسالتي احتجاج وعدم اكتراث غير مباشرتين بالمتحدث وموضوع الحديث.

سلاسل التوريد

في اليوم التالي لتعرية حزب فزراجدنة (ثالث أكبر كتلة برلمانية) تجاهل إعلام بلغاريا وبرلمانها لوقائع حرب غزة وآثارها بصورة منهجية ومقصودة، اقتحمت واحدة من أكثر فصول الحرب إثارة وغموضا، قلب المشهدين السياسي والمالي في هذه الدولة الأوروبية الشرقية. فبعد ساعات من التفجيرات غير المسبوقة لأجهزة البيجر في لبنان وسوريا في 17 سبتمبر/أيلول وإيقاعها 12 قتيلا و2750 جريحا من أعضاء حزب الله وأعوانه -حسب أرقام وزارة الصحة اللبنانية- اتجهت الأنظار نحو سلسلة التوريد التي أوصلت أجهزة البيجرالتي تحمل علامة شركة "غولد أبوللو 924" التايوانية.

فبعد مسارعة مدير "غولد أبوللو 924 Gold Apollo " التايواني هسو تشينغ كوانغ إلى نفي أن تكون أجهزة البيجر قد أنتجت في مصانعه، وتأكيده أن شركته وقعت قبل 3 أعوام عقدا مع موزع أوروبي (لم يحدده) لاستخدام العلامة التجارية للشركة، فاستوردتها أولا، ثم طلبت إذنا بتصنيعها. ليكشف لاحقا أن الشركة الأوروبية المذكورة تدعى "بي إيه سي كونسلتينغ"، ومقرها في العاصمة المجرية بودابست وتديرها كريستيانا بارسوني أرسيدياكونو، وأن سلطات بودابست الأمنية قامت فورا باستجوابها، لتخلص في اليوم التالي إلى أن شركة "بي إيه سي كونسلتينغ"، منحت علامتها التجارية فقط لأجهزة البيجر ولم تشارك في إنتاجها.