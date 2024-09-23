مع زيادة الضربات الإسرائيلية الموجعة لحزب الله في لبنان، يزيد الغموض حول موقف إيران من تنفيذ "وعيدها" وتهديداتها بالرد على إسرائيل ثأرا لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل إسماعيل هنية على أراضيها، أو دعمًا لحزب الله الذي يتعرض لضغوط عسكرية شديدة.

فبعد اغتيال هنية في طهران يوم 31 يوليو/تموز 2024، الذي عدّه الإيرانيون أنفسهم "إهانة صارخة" تستوجب ردا مناسبا، يواجه حزب الله "وهو بيضة القبان في محور المقاومة" حربا إسرائيلية غير مسبوقة قد تؤدي إلى إضعافه كثيرا، إذا لم يكن الهدف "اقتلاعه والقضاء عليه" -وفق صحيفة يديعوت أحرونوت- ومن ثم تغيير المعادلات العسكرية والسياسية في لبنان والمنطقة برمتها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح عقب هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنه "سيعمل على تغيير الشرق الأوسط"، ولا يتعلق الأمر في نظره بالقضاء على حركة حماس فقط، بل بتفكيك أطراف "المحور" الذين يدعمونها، وفرض حقائق جديدة في المنطقة، وفق حساباته.

مخاطر الغموض

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية (عدد 19 سبتمبر/أيلول 2024)، فإن إسرائيل "انتقلت إلى مرحلة جديدة في حربها في الشمال، تهدف إلى اقتلاع منظمة حزب الله والقضاء عليها"، لذلك يخوض الحزب بدوره معركة وجود ضد إسرائيل، وفق تقدير الصحيفة.

ويتضح أن إسرائيل بقيادة نتنياهو، من خلال عملياتها المكثفة الأخيرة، لم تعد تكترث لأي نوع من الخطوط الحمراء وقواعد الاشتباك والردع المرسومة ضمنيا، وهو ما يفتح الباب أمام مستوى جديد من المواجهة، تزيد معها الأسئلة عن موقف إيران.

فطوال أشهر، راهنت طهران على سياسة الغموض وتأجيل الرد كورقة ضغط على نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، الذي كان يمثل بشكل ما مخرجا مناسبا لها من أعباء الرد، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض كل المبادرات، ومضى قدما في جرائمه في غزة ولبنان، وكثف عملياته ضد حزب الله، وهو ما أحرج إيران أكثر وزاد من أعبائها.

ويشير محللون أيضا إلى أن إستراتيجية الصمت الإيراني والغموض حول الرد كعامل تأثير نفسي وعسكري لم يردع إسرائيل ولم يخفف اندفاعاتها لمحاولة تقويض حزب الله، ونفذت تفجيرات "البيجر" التي أصيب فيها السفير الإيراني في بيروت، واغتالت قبل ذلك فؤاد شكر، ثم إبراهيم عقيل وقادة آخرين كبارا في قوة الرضوان الوحدة العسكرية الأبرز في حزب الله.

وهذه الإستراتيجية القائمة على الوعيد وتأجيل "الانتقام" وانتظار تراجع إسرائيل تراها بعض التحليلات مجرد ذريعة وكسبا للوقت، وهو ما ترك حرية المبادرة لدى نتنياهو الذي زاد في وتيرة التصعيد مستخفا بالرد الإيراني المنتظر، ومشككا فيه.