قلما أجمع الإيرانيون على شخصية سياسية، بعد انقسامهم لأعوام حولها، كإجماع نوابهم على تعيين الدبلوماسي المخضرم، وكبير المفاوضين السابقين عباس عراقجي وزيرا للخارجية في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في يوليو/تموز 2024، بعد 3 أشهر من وفاة سلفه إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة.

فبعد أن صوّب صقور التيار المحافظ سهامهم نحوه لأكثر من عقد، بزعم تفريطه بالمصالح الوطنية خلال فترة ترؤسه المفاوضات النووية -التي توجت بتوقيع اتفاق 2015 مع المجموعة السداسية (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا)- حاولوا عرقلة تعيين عراقجي وزيرا للخارجية. بيد أن هجماتهم ذاتها أحدثت انقساما بين نواب التيار المحافظ؛ حيث وجدت الشريحة الأكبر بينهم أن أهليته لتولي حقيبة الخارجية متوفرة.

مفاعل أراك

فالنائب المحافظ أمير حسين ثابتي وصفه مثلا بأنه "ليس دبلوماسيا واقعيا". وقال إن الجمهورية الإسلامية تكبدت خسائر فادحة جراء الاتفاق النووي الذي هندسه عرقجي وزميله وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف. واستغرب دعم شريحة من النواب لمرشح حقيبة الخارجية الجديد، رغم علمهم بتداعيات الاتفاق على مفاعل أراك. وتساءل: "أي فقرة من خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن الدفاع عنها؟ هل آلية الزناد في الاتفاق النووي مدعاة للشرف حتى نمنحه الثقة؟".