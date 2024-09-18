أزمة جيش وكيان

لجأت إسرائيل إلى المهاجرين وطالبي اللجوء فيها بهذا الشكل "القبيح" -حسب هآرتس- جراء أزمة التجنيد التي تضرب جيشها والخسائر الكبيرة التي تكبدها، إضافة إلى رفض الكثيرين الخدمة العسكرية وهروب البعض واعتبار آخرين أن استمرار الحرب على غزة هو "حرب نتنياهو الخاصة".

وتشير التقديرات إلى أن خسائر الجيش الإسرائيلي منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت نحو 700 قتيل وأكثر من 10 آلاف جريح، في حين قُتل جندي وجرح المئات على الجبهة الشمالية في مواجهة حزب الله.

وفي يونيو/حزيران الماضي ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية في تقرير لها أن نحو 900 ضابط برتب مختلفة طلبوا إلغاء عقود الخدمة العسكرية خلال العام الأخير، في حين لم تتجاوز مثل هذه الطلبات 150 ضابطا في أوقات سابقة.

كما رفض المئات من جنود الاحتياط العودة إلى الخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المئات من هؤلاء يغادرون شهريا إلى الخارج بدون إبلاغ قادتهم ولا يعودون.

ورغم المحاذير الاجتماعية والسياسية فإن النقص في عدد الجنود دفع السلطات الإسرائيلية إلى العودة لمحاولة تجنيد المتدينين اليهود المتطرفين (الحريديم) الذين يشكلون نحو 13% من السكان، وكانوا معفيين من الخدمة العسكرية، وهو ما أدى إلى أزمة سياسية حادة.

وحسب صحيفة هآرتس، رأى قادة الجيش الإسرائيلي أن طالبي اللجوء الأفارقة الذين يقدر عددهم بنحو 30 ألفا يشكلون موردا بشريا مناسبا يمكن استغلاله في عملية التجنيد وسد النقص مقابل تسوية أوضاعهم القانونية ومنحهم إقامات دائمة، وهو ما أقدم عليه بعضهم فعلا، لكن دون أن يحصل أي منهم على الإقامة الدائمة بعد.

وتشير الصحيفة إلى أن ما كشفته بخصوص استغلال طالبي اللجوء الأفارقة للقتال في غزة -دون تدريب في الأغلب- ومقابل مساعدتهم في الحصول على إقامة دائمة هو "غيض من فيض، وما سمح بنشره، ليس إلا".

وتشي المعطيات الكثيرة بشأن تجنيد المرتزقة أو "المتطوعين" وفق السرديات الإسرائيلية إلى مدى الأزمة التي يمر بها الجيش الإسرائيلي باعتباره "جيش الشعب" وعدم قدرته على حسم أي من الجبهات في ظل الحرب الطويلة التي يخوضها، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية بدت فيها الشكوك عميقة بشأن قدرات هذا الجيش.