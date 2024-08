المحتجون يواصلون تحركهم، ويطالبون الشيخة حسينة بالتنحي عن منصب رئيسة الوزراء. في هذا الفيديو، الذي تم التحقق منه بواسطة وكالة سند، يمكن رؤية قوات مدججة بالسلاح تتخذ مواقع حول أجزاء مختلفة من المدينة.

Today, the police charged with bombs and opened fire against a peaceful student protest.#StudentsUnderAttack #Bangladesh #BangladeshBleeding #Bangladeshstudentprotest pic.twitter.com/qnf6LzFJOb

— sm ehsan (@syedmdehsan) July 29, 2024