لم يصدّق عامر مراد أن شهادة "الماجستير" التي حصل عليها من المدرسة العليا للصحافة في باريس، بلا قيمة أكاديمية، شأنه في ذلك شأن عشرات الصحفيين السوريين المغرر بهم من قبل تلك المدرسة، رغم محاولتنا عرض جزء من أدلة التحقيق عليه، لكنه فضّل التأكد بنفسه.

بالفعل، أرسل عامر بريداً إلكترونيّاً إلى جامعة باريس الثانية، بهدف التسجيل لدراسة الدكتوراه، إلا أن السيناريو الذي كان يخشاه قد حصل، إذ رفضت الجامعة طلبه "لأن شهادة الماجستير التي يحملها صادرة عن مدرسة خاصة لا تصلح شهادتها لدراسات الدكتوراه".

يقول الصحفي الذي أنهى التعليم في تلك المدرسة، ودفع 2000 يورو، قبل أن ينتقل للعيش في فرنسا: "لم أصدّق رفض الجامعة طلب التسجيل.. كانت صدمة قوية جداً".

عامر، لم يكن الوحيد الذي قابلناه في هذا التحقيق، فبعد رحلة تتبّع طويلة عبر عشرات المصادر المفتوحة، وجمع الوثائق، وإجراء مقابلات حصرية تحدّث فيها أصحابها -للمرة الأولى- عن هذه القضية للصحافة، توصلنا إلى أدلة تفيد بأن المدرسة العليا للصحافة في باريس (ESJ) ليست من بين المدارس الأربع عشرة المعترف بها في فرنسا.

كما خلصت نتائج تقصّي أنشطة القسم العربي للمدرسة، وتتبّع خيوط العلاقة بين مجموعة من الأشخاص؛ إلى وجود شبكة مروّجين، تجاهلت الخسائر المادية التي ستلحق باللاجئين، أو الشباب الباحث عن شهادة معترف بها داخل سوريا أو خارجها. وبالفعل تمكّنت هذه الشبكة من إثارة اهتمام الكثيرين وخصوصاً الصحفيين، وسجّل عبرها العشرات بغرض الالتحاق بالمدرسة.