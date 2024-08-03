في بلغاريا، الدولة الأوروبية الشرقية الصغيرة، اتخذ شكل التضامن مع إسرائيل بعد هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطناتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ذات الوجهة التي سادت في الغرب. ففي عشية اليوم التالي للهجوم، اتَّشح مقر البرلمان وسط العاصمة صوفيا بألوان العلم الإسرائيلي في إطار ما أسمته المؤسسة التشريعية "إشارة تضامن مع الشعب الإسرائيلي"، مما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إعادة نشر الصورة الشهيرة بموقعها على منصة إكس، مذيلة بعبارة" شكرا بلغاريا" (Thank you Bulgaria).

وطوال الشهور اللاحقة هيمنت الرواية الإسرائيلية لأحداث الحرب ، على القصص الصحفية والتغطيات الإخبارية التي ظهرت في وسائل الإعلام البلغارية المرئية والمكتوبة. ويقول مراقب فلسطيني مقيم في صوفيا للجزيرة نت إن هذه الرواية "استحوذت على 95% من تغطية الحدث عبر استضافة شخصيات إسرائيلية وسفير تل ابيب في صوفيا ومراسلين على الهواء أو داخل الاستديو في حين لم تحز الرواية الفلسطينية سوى على 5 % من الحيز المخصص للبث وتكون عادة مسجلة حيث يتم حذف ما لا يراد بثه ، وفي حالات قليلة جدا كانت تتم عبر اتصال هاتفي مع شخص في غزة".

ويضيف المصدر المذكور أن تبني الرأي الإسرائيلي قائم في كل القنوات التلفزيونية وخصوصا القناة الرسمية الأولى ( بي أن تي) و"نوفا تلفزيا" و"بي تي في" مع استثناء بسيط في قناة" إفرو كوم" مشيرا إلى أن هذا الانحياز استفز شخصيات عامة كالأكاديمية إسكرا باييفا التي تساءلت عن مغزى تجاهل الرأي الفلسطيني المقابل، في ظل وجود سفارة لفلسطين في صوفيا.