في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2024 ستكون تونس على موعد مع انتخابات رئاسية هي الـ12 منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1956، والثالثة بعد الثورة التي افتتحت عام 2011 ما عرف لاحقا بالربيع العربي، وسط أجواء لخصتها منظمة العفو الدولية بأنها "قمع حكومي يغذي الخوف، بدلا من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي".

وتقتضي شروط الترشح -وفق دستور وقانون انتخابي جديدين أقرا في عام 2022 خلال ولاية الرئيس قيس سعيد- بأن يؤمن المرشح تزكيات من 10 برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب، مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية من الدوائر الـ161. هذا إلى جانب تقديم ما يثبت أن المرشح تونسي أبا عن جد لجهة الوالدين، ولا يحمل جنسية أخرى، وأن سجله القضائي نظيف.

وتجري هذه الانتخابات في أعقاب ما يعتبره مراقبون انقلاب مكتمل الأركان أسماه الرئيس سعيد "مسار 25 يوليو 2021". وتضمن " المسار" المذكور حل مجلسي النواب والقضاء، وإصداره تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في يناير/كانون الثاني 2023 لم تزد نسبة إقبال الناخبين على المشاركة في جولتيها 11.4%، وهي النسبة الدنيا محليا وعالميا.

في أحدث محطات "مسار 25 يوليو 2021 " - الذي تخلله استبدال 3 رؤساء حكومات خلال 3 أعوام، وملاحقة صحفيين وسياسيين معارضين وسجنهم- أتاحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ3 مرشحين فقط الانخراط في السباق الرئاسي، بينهم سعيّد نفسه.