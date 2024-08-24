البحث عن شبح

بالنسبة للموساد، كان ملف عماد مغنية الضخم يفتقر لمعلومات مهمة ويخلو من خيوط تقود إلى معرفته. تعقبوا آثاره طويلا دون جدوى. تصفه تقاريرهم بأنه رجل شبح، شديد الذكاء، شديد الحرص ذو عقل منظم ومرتب، موهوب بالفطرة ويتمتع بقدرات عسكرية وأمنية عالية، ويملك قدرة على التخطيط والضبط والربط. بدت تلك الصورة الغائمة في الفيلم لرجل ملتح يلبس نظارة وفي منتصف الثلاثينات من عمره مفتاحا أوليا لحل الطلسم.

لم يكن بمقدور أحد أن يجده، حسب رونين بيرغمان كان "مغنية عبارة عن شبح. فهو يدرك أن وكالات الاستخبارات الغربية تستثمر موارد هائلة لتحديد مكانه، لذلك، كرّس جهوداً ضخمة لتفادي الاعتقال، فضلا عن اتباع تدابير قصوى لضمان أمن اتصالاته".

بدا الأمر في لانغلي مقر الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) أكثر حرجا. كان ضباطها وعملاؤها يبحثون دون هوادة عن أي أثر لعماد مغنية، المصنف في أعلى قوائم الإرهاب الأميركية.

خلت ملفاتهم عنه أيضا من أي معلومات مفيدة أو جديدة، سوى صورة قديمة لمن يفترض أنه هو، وقائمة اتهامات كثيرة مزعومة على رأسها تفجير مبنى السفارة الأميركية ببيروت في 18 أبريل/نيسان 1983، الذي قتل فيه 63 شخصا، بينهم "روبرت أميس"، أحد أهم وأكبر ضباط "سي آي أي" في الشرق الأوسط، وكان مقتله ضربة موجعة "للسي آي أي".

نُسبت لمغنية أيضا عملية اختطاف وقتل رئيس محطة "سي آي أي" في بيروت ضابط المخابرات المخضرم ويليام باكلي- الذي توفي لاحقا في السجن-، بالإضافة إلى تفجير مقر مشاة البحرية الأميركية والجنود الفرنسيين ببيروت في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 1983 وقتل فيها 241 جنديا من المارينز و58 جنديا فرنسيا، وكذلك اختطاف طائرة الخطوط الجوية الأميركية "تي دبليو أي" عام 1985.

لم تعثر وكالة المخابرات المركزية ولا مكتب التحقيقات الفيدرالي على أي خيط يقود إلى مغنية أو زميله فؤاد شكر، كانت هناك أيضا قيود ومحاذير قانونية تتعلق بتنفيذ الاغتيالات، فمنذ عام 1975 حظرت الولايات المتحدة عمليات الاغتيال السياسي بعد أن أصدر الرئيس جيرالد فورد (1974-1977) أمرا تنفيذيا "لا يجوز بموجبه لأي موظف حكومي أميركي الانخراط في الاغتيالات السياسية أو المشاركة في التخطيط لها" والذي وسعه الرئيس السابق رونالد ريغان (1981-1989) بالأمر رقم 12333 ليشمل الحظر كل عمليات الاغتيال.

في عام 2007، وافق الرئيس جورج بوش الابن (2001-2009)، بعد أن أقنعه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "إيهود أولمرت"(2006-2009) على توسيع نطاق التعاون بين "السي أي أي" والموساد في تنفيذ عمليات اغتيال مستهدفة، تبقى في النهاية سرية، ولا يعلن عنها، وبذلك دخلت الولايات المتحدة في دائرة الاغتيالات وحرب الأشباح التي كانت اختصاصا أثيرا للموساد.

لم تكن هناك أي ضوابط بالنسبة للموساد، فقد كانت الاغتيالات "المستهدفة" عقيدة أمنية إسرائيلية وصهيونية منذ اغتيال الوسيط الأممي في فلسطين فولك برنادوت عام 1948. ونشطت لاحقا حرب الاغتيالات ضد الناشطين وقادة حركات المقاومة الفلسطينية- وحتى العلماء والمفكرين والأدباء – خصوصا بعد أن أمرت غولدا مائير (رئيسة الوزراء بين 1969 و1974) عام 1972 بتنفيذ عملية "غضب الرب" وإنشاء فرقة كيدون (الرمح) لتصفية قادة منظمة أيلول الأسود الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ردا على عملية ميونيخ، وطالت التصفيات لاحقا كل من يعمل ضد إسرائيل.

نفذت الموساد عمليات اغتيال كثيرة، وفشلت مرات كثيرة، كان الهدف القضاء على إرادة المقاومة عبر القتل المستهدف لزعمائها ورموزها وقادتها الألمعيين من كل الفصائل والاتجاهات. وكان القائد العسكري لحزب الله الراحل عماد مغنية لسنوات طويلة منذ أوائل الثمانينيات في أعلى لائحة المطلوب تصفيتهم.

نسبت إليه عمليات موجعة ضد إسرائيل بينها خطف جنديين عام 2006، ومزاعم بتنفيذ تفجيرات ضد مصالح إسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس عام 1985. كان عماد مغنية هدفا أعجز الموساد لسنوات، وأصبح قضية شخصية لرئيس الموساد مائير داغان (1945-2016) بعد أن عينه رئيس الوزراء أرييل شارون (بين2001 و2006) مديرا لجهاز الموساد. يقول الكاتب رونين بيرغمان في كتابه " انهض واقتل أولا" إنه: "منذ اللحظة التي تولى فيها مائير داغان قيادة جهاز الموساد (من 2002 إلى 2011) وضع على رأس سلم أولوياته قتل رئيس أركان حزب الله عماد مغنية، ولم يكن ذلك هدفا حصريا لداغان بل لكل المؤسسات العسكرية والأمنية الإسرائيلية على مدى أكثر من ثلاثين عاماً".

بدأت الموساد حملة واسعة للعثور على عماد مغنية وتصفيته، كان الرجل بالنسبة لهم عقلية أمنية وعسكرية فذة، حيث قام ببناء قوة عسكرية كبيرة لحزب الله، الذي استوعبت كتائبة أسلحة أكثر تطورا، واعتمدت تكتيكات قتالية وقدرات كانت فارقة في تكبيد الإسرائيليين خسائر كبيرة في حرب تموز2006.

سعت إسرائيل إلى اغتيال مغنيّة مرات عدة، منها عام 1994 عندما اغتالت شقيقه فؤاد لإجباره على المشاركة في الجنازة ومن ثم اغتياله فيها -حسب ما أورده بيرغمان في كتابه- ولم يحضر مغنية الجنازة، وقد يكون حضر دون أن يتم التعرف عليه.