يندر أن تجد زعيما أوروبيا نجح في إخراج رموز الدبلوماسية الإسرائيلية عن أطوارهم، بعد إعلان نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 8 أكتوبر 2023 حربه على غزة، مثلما فعل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

فقد درج سانشيز خلال الأشهر العشرة الماضية على ممارسة ضغط سياسي-إعلامي متدرج ومدروس، مناقضا بذلك لنهجي المراوغة والتردد اللذين التزمهما غالبية نظرائه الأوروبيين حيال الحلول الممكنة لإنهاء الحرب، والتجاوزات الإسرائيلية المتواصلة والمكشوفة خلالها.

كما شكل مع نائبته يولاندا دياز ومواطنه جوزيف بوريل (الذي يشغل منصب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية) فريقا أثارت مواقفه من مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غضب مؤسسة الحكم الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، وجعلت الناطقين باسمها بحالة استنفار دائم.

ففي 26 نوفمبر/تشرين الثاني وخلال هدنة الحرب الأولى، زار سانشيز مع نظيره البلجيكي معبر رفح، كاشفا عن قرب تسليم مصر 4 أطنان من المواد الطبية إلى مصر، لمساعدتها على علاج المصابين والمرضى القادمين من غزة. وقال إن "قتل المدنيين الأبرياء بدون تمييز (في قطاع غزة) غير مقبول على الإطلاق"، ودعا إلى "إرساء حل الدولتين اليوم وقبل أي وقت آخر، لإنهاء الحرب بين الجانبين". ودفعت هذه التصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي وقتها إيلي كوهين إلى استدعاء سفيري إسبانيا وبلجيكا للاحتجاج واتهمهما بـ"دعم الإرهاب".