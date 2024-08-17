حركت عملية اغتيال 4 شبان فلسطينيين، وثقتها كاميرا مثبتة داخل مسيرة إسرائيلية يوم 21 مارس/آذار الماضي، قلم المؤرخ اللبناني فواز طرابلسي، فكتب في اليوم ذاته عبر صفحته على فيسبوك "قنص الفرد بالصاروخ افتتاح عهد الذكاء الصناعي، وبدء أفول الإنسانية وقوانينها". لم تُعرف على الفور نوعية الصاروخين المستخدمين في عملية الاغتيال التي تمت في رابعة النهار، في أثناء توجه الشبان لتفقد منازلهم بحي السكة في خان يونس، لكن عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق قال لوكالة أنباء الأناضول، في تعقيب على جريمة الحرب الموصوفة، بأنها تمت بسلاح أميركي.
ويوم 31 يوليو/تموز 2024 تكرر المشهد ذاته في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فما أن انتهى مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي من تغطيتهما فوق أطلال منزل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، بعد ساعات من اغتياله في طهران، حتى استهدفتهما مسيّرة إسرائيلية أخرى من الفئات المستخدمة في غزة منذ بدء الحرب، وهما يهمان بمغادرة المكان بسيارة مدنية.
لكن المسيّرة الإسرائيلية، التي نفذت عملية اغتيال الصحفيين الشابين، لم تسقطها المقاومة الفلسطينية كما في المرة السابقة، كي تتكشف فظاعة تسجيلاتها، لكن آثار جريمة الحرب تلك وثقها مدير المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" الطبيب فضل نعيم، الذي قال للجزيرة نت إن جثة الغول "وصلت إلى المستشفى بدون رأس"، وهو ما ألغى الحاجة لإجراء فحص من قبل الطبيب الشرعي، فتم تكفين الشهيد الشاب، ثم دفنه.
على مدى شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، تابعت الجزيرة نت حالات اغتيال مدنيي غزة بالصواريخ والقذائف، وآخرها حالة الشهيدين الغول والريفي، فتوصلت استنادا لمعاينة شظايا القذيفة التي أطلقتها المسيرة على مركبة الغول والريفي -والتي أدت أيضا لمقتل طفل كان على مقربة اسمه خالد الشوا- إلى أن اسمها "موخليت" (Mochlet)، وفقا لتحليل إدارة هندسة المتفجرات في شرطة قطاع غزة. والقذيفة المذكورة هي من إنتاج شركة رافائيل الإسرائيلية الحكومية للصناعات العسكرية.
وقال مهندسو إدارة هندسة المتفجرات لمعد التحقيق إن قذيفة "موخليت" التي قتلت الغول والريفي، سبق أن استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قتل الصحفي محمد أبو دقة خلال عمله بمنطقة دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس في 29 يوليو/ تموز الماضي. وهي ذاتها استخدمت أيضا في السابع من يناير/كانون الثاني 2024 في قتل الصحفيين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا، اللذين تم استهدافهما في منطقة موراج شمال رفح.
لكن القتل المنهجي أو العشوائي لمدنيي غزة لم يتم فقط باستخدام موخليت أو "سبايس 2000" (2000 Spice) إسرائيليتي الصنع. فالقذائف والصواريخ التي جمعها معد التحقيق وعرضها على إدارة هندسة المتفجرات في غزة للتعرف على منشأها ومواصفاتها تبين أنها أميركية الصنع. فقذائف "جي بي يو 31" (31 GBU) وقذائف "جي بي يو-31، في 3 بي" (GBU-31 V 3B) معدة بالأصل لتدمير المنشآت والمرافق العسكرية والمطارات والجسور، والطرقات والبنى التحتية، والمنشآت تحت الأرض، والمعدات والآليات العسكرية وتدمير الأبراج السكنية والمباني، وتخريب الأراضي الزراعية، وتدمير الطرقات والبنية التحتية إلى جانب قتل الأفراد. كما أن قذائف "جي بي يو 39 بي" (GBU 39 B) معدة لتدمير الملاجئ، في حين أن "جي بي يو 32" (GBU32) معدة لتدمير المطارات والجسور، والمنشآت والمرافق العسكرية، والمعدات والآليات.
عن مواصفات موخليت الإسرائيلية، يقول مهندسو شرطة غزة إنها موجهة بالليزر، ويتم إسقاطها من قبل طائرة استطلاع، وتحتوي على كثير من الشظايا المعدنية الثقيلة "الدايم"، وهي محرمة دوليا، خاصة ضد المدنيين والمناطق القريبة منهم، وتتسبب في إحداث بتر لأقدامهم وأجزاء من أجسادهم. ويعمل الدايم على صهر الأجسام وتسممها، ويؤدي إلى تدمير وتلف في الخلايا الداخلية للإنسان المصاب، كما يعرضه للموت في أي لحظة، وقد يؤدي إلى الوفاة بعد عام من الشفاء.
وإلى جانب الصواريخ المستخدمة في اغتيال الصحفيين والمدنيين، استخدم جيش الاحتلال أيضا بشكل مكثف قنبلة "جي بي يو 31" في استهداف المدنيين وارتكاب مجازر بحقهم. ووصف مهندسو المتفجرات في الشرطة الفلسطينية هذه القذيفة بأنها أميركية الصنع موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" (GPS) وهي تعتمد على قنبلة "إم كيه 84" (MK 84) أو قنبلة "بي إل يو 109" (BLU109) غير الموجهة، ولكن شركة رافائيل الإسرائيلية أضافت إليها مجموعة التوجيه لتصبح قنبلة ذكية موجهة بنظام "جي بي إس"، واسمها "جدام" (JDAM).
ومن القنابل المستخدمة ضد المدنيين في مجزرة المواصي التي نفذها جيش الاحتلال يوم 13 يوليو/تموز الماضي، وراح ضحيتها 91 شهيدا و300 إصابة، القذيفة الموجهة "جي بي يو 31 في 1 بي" (GBU 31 V 1 B). كما رصد معد التحقيق بقايا تلك القنبلة في منزل عائلة عاشور الذي تم استهدافه بمخيم خان يونس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأدى إلى استشهاد 15 شخصا من أفراد العائلة.
ووضع معد التحقيق الأدلة المرئية لبقايا الشظايا للقنابل التي سقطت على المدنيين الفلسطينيين في منطقة المواصي بغرب خان يونس، يوليو/تموز الماضي، بين يدي الخبير العسكري اللبناني العقيد إلياس فرحات، الذي قال إنها من قنابل "جدام" وتزن ألفي رطل وهي قادرة على خرق 37 سم من الحديد و3 أمتار من الباطون وإحداث حفرة بعمق 13 مترا.
ويؤكد الخبير فرحات أن قنبلة "جدام" المستخدمة ضد المدنيين من قبل إسرائيل في غزة، هي قنبلة مشتركة للهجوم المباشر. وتطلق هذه القنبلة -وفق فرحات- من الطائرات، وبواسطة توجيه نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) حيث تكون احتمال الإصابة بهامش 5 أمتار أو بتوجيه القصور الذاتي حيث تكون الدقة بحدود 30 مترا. ويوجد من هذه القنبلة، كما يوضح فرحات، نوعان: الأول وزنه ألفا رطل أي نحو 930 كيلوغراما، والآخر ألف رطل أي نحو 465 كيلوغراما.
أما الخبير العسكري يوسف الشرقاوي، فيقول إن "الجيش الإسرائيلي يريد من استخدامه مواد محرمة دوليًا في قصفه المدنيين إحداث إبادة بشرية بشكل واسع وتحقيق قفزة بعدد الشهداء والجرحى، وهو من ضمن الأهداف غير المعلنة للحرب".
لم ينكر الرئيس الأميركي جو بايدن نفسه استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر أميركية الصنع في قتل المدنيين في قطاع غزة. فعندما سئل خلال مقابلة بثتها شبكة "سي إن إن" عما إذا كانت القنابل التي يبلغ وزنها ألفي رطل والتي أرسلت إلى إسرائيل قد قتلت مدنيين، فقال "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة تلك القنابل والطرق الأخرى التي يستهدفون (الإسرائيليون) بها المراكز السكانية". وتعهد في المقابلة ذاتها بعدم تزويد إسرائيل بأي ذخائر غير نظام القبة الحديدية في حال أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياح رفح، وهو تعهد لم يتم التثبت من التزامه مع بدء الأخير حملته في اليوم التالي.
ففي الرابع من أغسطس/آب الجاري، نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من حكومة بنيامين نتنياهو نبأ يفيد بأن الإدارة الأميركية قررت نقل قنابل "إم كيه-83" (MK-83) التي تزن نصف طن إلى إسرائيل بعد أن كانت امتنعت عن إرسالها لها حتى قبل الحرب الحالية على قطاع غزة. وألمحت أيضا إلى إمكانية تجدد إرسال الصواريخ بقولها "لم يُتخذ بعد أي قرار بشأن باقي القنابل التي تزن طنا وأكثر من ذلك".
أما في ما يخص الآثار المترتبة على من يبقى حيا بعد إصابته بالذخائر الأميركية والإسرائيلية الفتاكة، فيفصلها رئيس قسم الجراحة داخل مجمع ناصر الطبي الطبيب أسامة أبو عبيد، إذ يقول إن الإصابات التي تصل إلى المجمع تكون بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل، كون الشظايا التي دخلت أجسادهم تكون قد تسببت في إيذاء الشرايين والأنسجة والأوردة.
ويضيف أبو عبيد، وهو استشاري في الجراحة العامة، قائلا للجزيرة نت إن "الشظايا التي يصاب بها الجرحى تكون قاتلة وتتسبب في حروق من الدرجة الثانية والثالثة، وتؤدي إلى بتر في القدمين واليدين". ويوضح أنه تعامل داخل مجمع ناصر الطبي مع إصابات لأول مرة يشاهدها بفعل الشظايا الغريبة الموجودة في أجساد الجرحى.
إعداد: محمد أبو شحمة
إشراف وتحرير: محمد العلي
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