تمكن الشاب السوري عزام الخالدي من مغادرة مدينة أعزاز في الشمال السوري (مناطق بعضها خاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام وبعضها لسيطرة الجيش الحكومي) متوجها إلى تركيا عبر معبر باب السلامة شمال مدينة حلب بشكل رسمي في الثاني عشر من أغسطس/آب 2022، لكنه لم يتمكن من مغادرة تركيا إلى أي دولة من العالم أو حتى الحصول على تأشيرة بجواز السفر الذي كان قد حصل عليه بواسطة شخص يقيم في مدينة دمشق في يوليو/تموز 2022 مقابل ثمانمئة دولار أميركي، إذ أخبره موظف أحد مكاتب الهجرة الخاصة في إسطنبول أنه مزوّر، ليعرف حينها أنه وقع في فخ الاحتيال على يد "سمسار" سوري دبّر له ذلك الجواز على أنه رسمي.

اضطر الخالدي إلى التعامل مع السماسرة لأن مناطق الشمال السوري ليس فيها أي مركز حكومي أو قنصلية أو جهة رسمية تمنح أي وثيقة؛ مما يجعل السماسرة الخيار الوحيد للنازحين في تلك المناطق، ولكنه لم يكن يتخيل أن الجواز الذي ناله مزوّر، وخاصة أنه استطاع اجتياز الحدود والدخول إلى تركيا دون أن تكشف الجهات الرسمية التركية ذلك، مما جعله يطمئن، وفق حديثه.

الخالدي وسبع حالات يوثقها التحقيق، لسوريين تعرضوا للاحتيال في الأردن وتركيا وسوريا، من قبل أشخاص ومكاتب يوهمون اللاجئين بقدرتهم على إصدار أوراق ثبوتية نظامية تتنوع بين جوازات سفر ورخص قيادة وشهادات جامعية وثانوية عامة مقابل مبالغ مالية. وقد تتبع تحقيق "الجزيرة نت" عشرين صفحة ومجموعة عبر تطبيق ميتا (الفيسبوك) تنشر إعلانات، يدّعي القائمون عليها أنهم قادرون على مساعدة اللاجئ على ذلك مقابل المال.