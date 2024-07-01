في فجر 27 يناير/كانون الثاني 2022 انتهت قصة محمد .ع ( 30 عاماً) الوالد لطفل وطفلة، والمنحدر من منطقة اللجاة في محافظة درعا جنوبي سوريا، إثر مقتله برصاص حرس الحدود الأردني، أثناء محاولته تهريب كمية من الكبتاغون عبر حدود البلدين.

وقع الحادثة كان ثقيلاً على أسرته، ليس فقط بسبب موته حيث كان في مقتبل العمر، بل بالطريقة التي فقدوه بها. فقد غادرهم وهو يحمل وصمة العمل بتجارة قذرة تجلب لصاحبها العزلة الاجتماعية، وتلقي بظلال اللوم على أهله، حتى لو كانوا معارضين لأفعاله، لا سيما أن القتيل ينحدر من منطقة ذات طبيعة عشائرية.

يقول ج.م ( 35 عاماً) وهو ابن عم المهرب القتيل للجزيرة نت، إن محمد .ع قتل في طريق عودته من الأردن أي بعد تسليم "الحمولة" كما يسمونها. بينما تشير بيانات الجيش الأردني إلى أنه رصد فجر ذلك اليوم – وكان يوم خميس - مجموعة مؤلفة من 40 شخصاً بينهم 4 فقط يحملون السلاح ، وأنه "أحبط عملية تسلل عبر الحدود" دون تحديد اسم المنطقة.

يشير ج.م بأن الحادثة وقعت أثناء عودة ابن عمه من رحلة التهريب، وأنها جرت قرب تل الشيخ جنوب قرية أم الرمان الواقعة بريف السويداء قرب الحدود الأردنية وهي نقطة ينشط فيها تهريب الكبتاغون.