في الثاني من مايو/أيار الماضي، عرضت شاشة الجزيرة مشاهد تحبس الأنفاس ملتقطة من مُسيّرة إسرائيلية كانت قد أسقطت في غزة في ديسمبر/كانون الأول 2023. أظهرت اللقطات فلسطينيا يجوب شوارع حي الشجاعية الخاوية بمدينة غزة، ويمر قرب جثة لفلسطيني مجهول، ثم يفتح أبواب صفوف مدرسية (بحثا عن أسرى أو متفجرات على الأرجح) تحت رقابة لصيقة من مسيّرة إسرائيلية كبيرة، وأخرى أصغر حجما، تتبعه كظله.

هذه اللقطات التي لم تتعد مدتها الدقيقتين، وثقت بالصوت والصورة جريمة استخدام الجيش الإسرائيلي مدنيًّا لم تُعرف هويته (كان رهن الاعتقال على الأرجح) كدرع بشري في خضم حرب يزعم مهندسوها أن جيشهم هو الأكثر أخلاقية في العالم.

في سياق متابعتها لهذا النوع من جرائم الحرب الذي سبق لمنظمات حقوقية بينها "بيتسلم" الإسرائيلية أن أكدت حدوثه في الضفة الغربية منذ عام 2005، عثرت الجزيرة نت على وقائع استخدام الجيش الإسرائيلي مدنيين دروعًا بشرية في غزة خلال الحرب المتواصلة منذ 8 أكتوبر/تشرين الثاني 2023.

يقول محمد أبو السعيد (42 عاما) المقيم في خان يونس إن الجنود الإسرائيليين أخرجوه عنوة من منزله وهو يرفع راية بيضاء، ثم أجبروه على دخول عشرات المنازل وغرف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، لتفتيشها والبحث عن المقاومين الفلسطينيين قبل اقتحام الجيش تلك الأماكن.