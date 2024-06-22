في نهاية أبريل/نيسان الماضي، كان الألمان ينتظرون من المستشار أولاف شولتس خطابا أكاديميا. فالمناسبة لا تحتمل أكثر من كلام دافئ يُعدد فيه رئيس حكومة ألمانيا مناقب عَلَم كبير يعد واحدا من أبرز فلاسفة عصر التنوير في أوروبا: إمانويل كانت في يوبيله الـ300. ولكن كانت مقارنة مع مفكرين ألمان آخرين لم يكن فيلسوفا عاديا. فهو أولا، ولد ومات في كالينينغراد (بالألمانية كونِغسبرغ Königsberg) التي كانت حينها عاصمة المملكة الألمانية بروسيا الشرقية، ولكنها تُشكل منذ عام 1946 جيبا روسيًّا في وسط أوروبا( بين بولندا ولتوانيا) والأهم من ذلك، أن إمانويل كانت هو الفيلسوف المحبب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

شغف بوتين بكانت والخصوصية الروسية للفيلسوف وقبلهما التناقض الصارخ بين أفكار صاحب كتاب (السلام الدائم zum Ewigen Frieden) من جهة والسياسة الحالية لروسيا وحربها على أوكرانيا من جهة أخرى مثلت بالنسبة للمستشار الألماني فرصة لا تُعوض من أجل محاسبة بوتين بلهجة غير مسبوقة ومواصلة عسكرة الخطاب السياسي في ألمانيا التي أصبحت تجهر على لسان مسؤولين فيها من الصف الأول بسعيها إلى الاستعداد للحرب.

الأمر وصل بالمستشار الألماني إلى مطالبة بوتين في هذا الخطاب بالكف عن الاستشهاد والإشادة بالفيلسوف الألماني قائلا: "أفكار كانت بخصوص حقوق الإنسان وكرامته تتسق مع أفكاره بخصوص الحرب والسلام، وهنا أيضا ليس لبوتين أدنى حق في الاستشهاد بكانت (...) على العكس تماما. فمن الواضح جدا أن التنوير والحروب العدوانية نقيضان".