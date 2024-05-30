تتفنن إسرائيل في قتل الفلسطينيين، بالرصاص تارة، وبالعمارة تارة، إذ اغتالت منذ تأسيسها البيوت والأحياء، ثم تغولت فصممت نظاما من الهندسة المعمارية من أجل قتل الفلسطينيين قتلًا بطيئًا. لا يمكن النظر إلى المباني باعتبارها جدرا صماء، ولا إلى خطط التوسع العمراني الإسرائيلي باعتبارها عملًا بريئًا من الغرض، فثمة أيديولوجيا عدوانية كامنة في كتل الخرسانة وعلى الطرقات.

حيث لا يتحرك الفلسطيني إلا في سياق لا نهاية له من الرقابة والملاحقة، تسابقه الكاميرات المتلصصة لتقتنصه من جميع الجهات، وتعترضه أينما مر هياكل إسمنتية وجدران مرتفعة، كي لا ينعم بصره بالنظر الحر، ثم بعد ذلك يدور بين حواجز تبطئ حركته، فيغوص في مسارات ومتاهات ملتوية مجهدة يخرج منها مكدود النفس منهك الروح، وعند أدنى حركة غير مقصودة تصدر عنه تنطلق الحساسات الإنذارية بدوي مخيف.

أما ما بقي من مدنه وبلداته فمفتت الأوصال تتخلله الكمائن ونقاط التفتيش، وتعلوه المستوطنات الرابضة في المرتفعات لتكون في الوضع الكاشف لمحيطها، فضاؤه كله معسكر، هدفه إثارة الإحباط والقلق. عاش الفلسطيني تحت الاحتلال مستباح الجسد والإرادة، وها هو يحيا مستباح العمران. لكن الأمور لا تمضي على النحو المأمول تماما بالنسبة لإسرائيل، فالعمارة كما تُوظَّف من جانب المحتل لتمعن في السيطرة والمراقبة؛ تبقى حليفة لأصحاب الأرض وتدعوهم في الكثير من الأحيان إلى التمرد والمقاومة.

معماريون يخططون للجريمة

يكشف كتاب "احتلال مدني.. سياسات العمارة الإسرائيلية" للمعماريين رافي سيغال وإيال وايزمان، الذي صدرت نسخته الأولى قبل نحو عشرين عامًا من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كيف خدمت العمارة المشروع الصهيوني منذ اليوم الأول، فوُظِّفت مفاهيم العمارة والبناء لخدمة المؤسسة السياسية والعسكرية، وكيف أن علم العمارة الذي يعتبر أحد أكثر العلوم جمالا وارتباطا بالتاريخ والحضارات، يخلع ثوب البراءة في لحظات تاريخية بعينها ويتجاوز جمالياته، ليكون طرفا في الصراع فيخدم قادة الحرب وصناع السياسة ويصبح سلاحا في أيديهم.

في فلسطين مختبر لتطبيق أكثر الوسائل المعماريّة تطرّفا، فحيثما نظرت تجد نماذج لسياسات المراقبة والفصل والتحكم والقمع، فقد بُنيت المستوطنات فوق التلال لتطلّ على القرى الفلسطينيّة وتكشفها، فتحاصر وتراقب وتُحكم السيطرة عليها، ووفق قوانين تخطيط المستعمرات فإن أسطح المباني في المستوطنات تصنع من القرميد الأحمر لتساعد جنود الاحتلال والقوات الجوية على تمييزها.

وتُرسم المقاطعات مع أسوار عالية لا يستطيع المار أمامها أن يرى شيئا من داخلها؛ أما من الداخل فصورة الخارج مكشوفة تماما تتيح مراقبة متكاملة ومفصلة للأفراد وتسيطر على سلوكهم، ويصل كل ذلك أولا بأول إلى السلطة، فالمناطق الفلسطينية صغيرة ومقسمة إلى مراكز للسكان الفلسطينيين تظل الخيوط الحقيقة فيها خاضعة لسيطرة الاستعمار وهو الذي يمكنه تحريكها من خلفية المشهد، وتوزع أبراج الحراسة والمعسكرات الإسرائيلية في تصميم مخططات السجون بحيث تسمح بالمراقبة والحراسة حتى لو لم يكن هناك من يراقب، المقصود هنا هو التأثير في سلوك الأفراد.

يمكن للمتخصصين رصد تلك الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال من خلال العمارة. في عام 2001 أصدرت منظمة بتسيلم الإسرائيلية تقريرا حول الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال عمارة المستوطنات، عبر البيئة المبنية وحدها وكيف تتأثر سلبا حياة الفلسطيني ومصادر رزقه، بشطر طريقه الحيوي فيما يبدو من أبسط تصميمات العمارة متمثلة في المستوطنات.

من خلال الخرائط وصور الأقمار الصناعية، رصد التقرير كيف تواطأ المعماريون الاستعماريون لخدمة أهداف الاحتلال، وكيف فرض جيش الاحتلال قيودا صعبة لتأمين المستوطنين تحدّ من حرية تنقل الفلسطينيين وتعرقل سير حياتهم الطبيعية، فضلا عن أن وجود المستوطنات يمنع التطور المديني للمدن الفلسطينية الكبيرة كتلك الموجودة على طول قطاع الجبل في الخليل ورام الله ونابلس وجنين.

معمار جديد يمحو الماضي

انتهاك آخر يحدث في التصميم المعماري الفلسطيني، يتعلق بالهدم المستمر وإعادة البناء، يحتاج كل مجتمع إلى أن يشعر بالاستمرارية مع الماضي، إذ هو الذي يمنح أفراده هويتهم؛ لذا فإن هدم المكان يترك آثارا هدامة أيضا في التاريخ والذاكرة والهوية الفردية والجماعية على حد سواء، ومع إعادة الإعمار التي تلي هجمات الاحتلال، تنكشف أهداف أخرى في إخفاء معالم الحرب مع المستعمِر، بحيث تصبح إعادة الإعمار، بعد الحرب شكلا آخر من أشكال فرض الهيمنة، و"مواراة الموت"، لتتأسس مبانٍ تتناسى العنف الماضي، وترسخ -أو تحاول على الأقل- لمجتمع "بلا عنف"، ليس هو المجتمع ذاته الذي فجر الانتفاضة الثانية.

كما تشير ياسمين قعدان في كتاب "مواراة الموت في المعمارية - الفضاء الاجتماعي الفلسطيني" فإن ذلك يبدو جليا في مخيم جنين، فالعمارة المقاومة التي كانت جزءا أساسيا من المقاومة في الانتفاضة الثانية، لم تعد هي سمة العمران في المدينة، والأجزاء المعمارية التي وصمتها الحرب، فتركت آثارها المدمرة عليها، تتوارى الآن، في سعي لأن تمحو ما تستدعيه تلك الأجزاء من مشاهد في الذاكرة، وتمحو معها التاريخ والرمز والوعي بالتاريخ الاستعماري وقصة النضال، تتضاءل الأحداث لتجسدها فقط قبور إسمنتية تحمل اسم الشهيد وتاريخ استشهاده، دون مزيد من سرد قصة الصراع الطويلة مع الاستعمار، أملا في أن تنمحي من الوعي الفلسطيني.

وفق إيال وايزمان المهندس المعماري والأكاديمي الإسرائيلي، فهناك صمت أو إنكار للأبعاد السياسيّة للعمارة، وكيف يتلاعب بها السياسيون لتحقيق أهدافهم، في حين يرى المعماري الإسرائيلي نفسه بعيدا عن قضية القمع أو سرقة الأرض، ولا يريد أن يصدّق أنه عندما يخطط لبناء المستوطنات يعمل في الحقيقة لخدمة السيطرة العسكريّة، ويُقنع نفسه بأنه إنما يخدم العائلات ويبني لأجلها.

بالنسبة لمهندس معماري، تخضع رؤية تخطيط أي مدينة لمعايير تتعلق بجمال المكان، ومدى قدرته على توفير الراحة لقاطنيه، ومرونة تصميماته والحس المجتمعي الذي تكونه الشوارع والساحات، لكن المخطِّط العسكري ستكون له نظرة أخرى إلى تلك المباني، وسيكون الأهم هو كيف يمكن التحكم فيها وكيف يمكن تفكيكها؟

ما يؤكده سيغال ووايزمان أيضا أن المتأمل في تصميم المستوطنات يستنتج على الفور ذلك الاعتراف الضمني بأن البناء يقام على أرض غير آمنة، لا يملك القاطنون فيه الحق فيها، وبالتالي يشيد مثل هذا النمط من العمارة "البشعة والعدائية"، والفكرة التي أثارها الكاتبان هي الدعوة إلى محاكمة كل معماري إسرائيلي شارك في تصميم وبناء المستوطنات الإسرائيلية، على أراض محتلة بحسب القانون الدولي، يعد الانخراط في مشروع معاد لأصحابها جريمة يعاقب عليها القانون.

التفتيش والمراقبة

في اجتماعات أوسلو صيف عام 1993 كانت هناك نقطة معقدة يتفاوض عليها الفلسطينيون والإسرائيليون، هي النقاط الحدودية بين المناطق التي وضعت تحت السيطرة الفلسطينية من ناحية، والعالم الخارجي من ناحية أخرى، إذ كانت السيطرة عليها وعلى إجراءات عبورها، دلالة مهمة للمفاوضين الفلسطينيين على قيام حكم وطني ذاتي مستقل، ولم تكن لتفلت من أيدي الطرف الإسرائيلي، فقد كانت صيغة لمفهوم أمني جديد تكون فيه السلطة الفلسطينية الوليدة موكلة بالحكم الفعلي المستتر لها.

كانت الوسيلة لذلك هي تصميم معماري يجسد هذه التسوية، فجرى التوصل إلى تصميم يحفظ للفلسطينيين سلطة إدارة المبنى ورفع الأعلام عليه، ويضمن للإسرائيليين ضبط الحالات والسماح لها بالمرور من خلال المعبر، وهكذا قسمت حركة المرور عبر مسارات ملونة تفصل بين العابرين وفق وجهاتهم الجغرافية، وكما اشترطت الاتفاقية جرى الفصل بين رجال الأمن الإسرائيليين والعابرين الفلسطينيين، لكنهم كانوا يراقبون عبر المرآة ذات البعد الواحد (المجهزة لكي تخفي من يراقب خلفها)، فيفحصون الوثائق ويتولى رجال السلطة الفلسطينيين القيام ببعض التحريات الأمنية، وإذا لزم الأمر يخرج رجل الأمن الإسرائيلي إلى البهو.

التصميم المعماري الذي يكفل لهؤلاء القيام بمهامهم على هذا النحو، يشي بطبيعة العلاقة، فقد صُمِّم بشكل يُخفي عن أعين العابرين حقيقة من يسمح بالمرور أو يمنعه، في حين يُخضع رجال الأمن الفلسطينيين لسلطة الاحتلال بشكل واضح.

يؤكد إيال وايزمان أن معبر رفح يعد أحد أكثر الأعمال المعمارية السياسية جموحا، فقد تم الاتفاق (في اتفاقية أوسلو) على إدارته من جانب السلطة الفلسطينية ومصر، على أن يبقى الإشراف الكامل للأمن الإسرائيلي، مع مراقبين أوروبيين، يتابعون من خلال غرف تحكم فيديوهات حية للعابرين وما يحملونه في حقائبهم.

يتحدث وايزمان في كتاب "أرض جوفاء: الهندسة المعمارية للاحتلال الإسرائيلي" الذي صدر عام 2007، عن سمة مهمة من سمات العمران في فلسطين، وهي نقاط التفتيش وتسييج الطرق التي قيّدت حركة المرور، وأتاحت لجيش الاحتلال طريقة أخرى، استخدمها إلى جانب اجتياح المدن واستخدام القوة للسيطرة على حياة الفلسطينيين، وفرضت واقعا اقتصاديا وجغرافيا واقتصاديا جديدا، من خلال تفاصيل معمارية -تبدو بسيطة- يواجه الفلسطيني قسوة العبور من بوابات ضيقة ( 55 سم) تضغط على أجساد المسافرين، للتأكد من أنهم لا يحملون شيئا، ويؤدي المرور عبرها إلى تكسر الطرود أحيانا وتناثر الأمتعة، ومعاناة العابرين.

يبدو الحصار محكما إذن، لكن الأمور لم تمضِ كما خُطّط لها، مع كل هذا كانت مبانٍ أخرى تُقام وتتوسع، ليجد فيها الاحتلال عدوا يصعب قهره، كان ذلك في المخيمات التي اكتسبت خصوصية معمارية حولتها إلى هاجس واجهه السياسيون.