"أوروبا تُسكت شهود الإبادة الجماعية، بينما تقتلهم إسرائيل في السجون"، هذا ما كتبه الجراح الفلسطيني غسان أبو ستة على منصة إكس يوم الخامس من مايو/ أيار الجاري، تعليقا على منعه في اليوم نفسه من دخول فرنسا للإدلاء بشهادته عما جرى ويجرى في غزة من جرائم ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل، بعد إجراء مماثل اتخذته ألمانيا في أبريل/ نيسان الماضي.

وكانت السلطات الألمانية قد قررت منع أبو ستة -الذي يحمل الجنسية البريطانية- من دخول دول منطقة شنغن، لكن محكمة ألمانية أصدرت في 15 مايو/ أيار 2024 حكما بإلغاء القرار الذي اعتبره أبو ستة سياسيا بامتياز، ويستهدف منعه من الإدلاء بشهادته حول ما شهده من إبادة جماعية في غزة، وهو أمر يكرس جل وقته له، بعد خروجه من القطاع إثر قضائه 43 يوما في مستشفياته يعالج جرحى ومصابي العدوان الإسرائيلي، علما أنه كان قد وصل إلى القطاع للعمل جراحا متطوعا، بحكم خبرته الطويلة، وتخصصه النادر في إصابات الحروب، بعد يومين فقط من بدء عملية طوفان الأقصى، وتحديدا في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لكن أبو ستة -الذي عومل كمجرم في مطار شارل ديغول في باريس واحتجز في زنزانة مع تجريده من كل متعلقاته قبل ترحيله إلى بريطانيا- تحدى محاولة إسكاته، وأدلى بشهادته أمام مجلس الشيوخ الفرنسي -الذي كان عدد من أعضائه قد دعوه لذلك- ووصل صوته للمجلس خلال احتجازه في المطار، من خلال هاتف خليوي وفره له محاميه، وعلق أبو ستة في تصريحات نقلتها صحيفة الغارديان البريطانية في يوم احتجازه وترحيله بقوله "لقد كان أمرا حاسما.. إنهم فشلوا في إسكاتي".