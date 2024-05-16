في عزّ شتاء عام 1957 وتحديدا في 27 ديسمبر/كانون الأول، استقل موظف في وزارة الدفاع الإسرائيلية يُدعى شمعون بيريز سيارة في باريس وانطلق إلى ميونيخ بجنوب ألمانيا. قبل وصوله إلى هدفه بقليل، ضلّ طريقه في جبال بافاريا التي تكسوها الثلوج. ولأنه لم يستخدم خريطة، اضطر إلى التوقف بجانب أحد المزارعين للاستفسار عن الطريق إلى إحدى القرى. أنزل بيريز شباك السيارة وسأل المزارع خلسة وبلغة إنجليزية ركيكة عن الطريق إلى (روت أَمّ إنّ) Rott am Inn ففاجأه المزارع: "آه... يبدو أنك في طريقك إلى وزير الدفاع شتراوس".

نعم. شمعون بيريز الذي كشف هذا المزارع الألماني البسيط سرّه كان بالفعل في طريقه إلى وزير الدفاع الألماني حينها، فرانس يوزف شتراوس الذي روى في مذكراته الصادرة عام 1989 جزءًا من قصة التعارف بينه وبين شمعون بيريز، رئيس وزراء إسرائيل مرتين.

يقول شتراوس في مذكراته إن رسالة وصلته عبر "طرق التفافية" يطلب أصحابها منه استقبال وفد إسرائيلي بقيادة موشي ديان، رئيس الأركان حينها و"بطل معارك سيناء"، بحسب وصف شتراوس "فوافقت فورًا".

لأسباب تتعلق بسرية اللقاء -كما كتب شتراوس- لم يحضر موشي ديان وحل مكانه الجنرال حاييم لاسكوف، رئيس وحدة المدرعات في "حملة سيناء" وضابط رفيع آخر إضافة إلى رئيس الوفد شمعون بيريز.

وصْف شتراوس لهذا اللقاء يوحي بحدوثه في أجواء خاصة. فالمشاورات التي استمرت خمس ساعات حدثت في "منزلي الخاص" -يضيف وزير الدفاع الألماني- و"ليس في بون"، عاصمة ألمانيا الاتحادية آنذاك، و"عندما طال الحديث، جهّزت زوجتي العشاء وجلسنا نتحدث حتى منتصف الليل (...). الأجواء كانت شتوية فقط في الخارج أما بيريز وأنا، فلم تواجهنا أي صعوبات قط للبدء بإجراء حديث صريح وإنساني (...). منذ البداية، توفر لنا أساس من الثقة أثبت قدرته على الصمود لعدة عقود، ومنذ البداية عرفت أن الإسرائيليين يفرّقون جيدا بين صداقات الكلمات الفارغة والأفعال الجريئة".