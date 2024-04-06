خلال الحفل الذي حضره في لندن في 8 فبراير/شباط الماضي باعتباره راعيا لسيارة إسعاف لندن الجوية كان ولي العهد البريطاني الأمير وليام يرتدي زي سلاح الجو الملكي البريطاني ويبتسم بحرارة أثناء مراسم توزيع الأوسمة نيابة عن والده الملك تشارلز.

وشوهد وليام وهو يعانق توم كروز نجم هوليود أثناء الحفل، حيث بدا متماسكا وواثقا من نفسه في ظل أزمة غير مسبوقة بالنسبة له باعتباره وليا للعهد بعد إصابة أبيه بالسرطان، لكن التماسك والثقة لم يغلقا باب التكهنات بشأن المصاعب التي يواجهها الآن والتحديات التي يطرحها احتمال جلوسه على العرش، وهو الذي لم يكمل عامه الـ42، وما قد يجدّ في حال تدهور صحة والده وزوجته.

وكشفت زوجته كيت ميدلتون بدورها يوم 29 مارس/آذار الماضي عن إصابتها بالسرطان وبدء تلقيها علاجا كيميائيا، وجاء ذلك بعد الإعلان عن إجرائها عملية جراحية لم يتم تحديد طبيعتها في يناير/كانون الثاني الماضي واحتجابها لأسابيع عدة بسبب المرض.

ومع وجود 3 أولاد صغار تجب رعايتهم بدت فيه أولوية وليام واضحة تماما "الأسرة تأتي أولا"، والأولاد الثلاثة هم الأمير جورج (10 سنوات) والأميرة شارلوت (8 سنوات) والأمير لويس (5 سنوات)، علما أن وليام تزوج بكاثرين إليزابيث ميدلتون ابنة مايكل فرانسيس ميدلتون وكارول إليزابيث غولدسميث في 29 أبريل/نيسان 2011، حيث وصف الحفل بـ"زفاف القرن".