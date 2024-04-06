كتاب "نهاية اللعبة": وليام يتنافس بقوة مع تشارلز

Trooping The Colour 2023
العائلة البريطانية المالكة في لقطة أرشيفية (غيتي)
العائلة البريطانية المالكة في لقطة أرشيفية (غيتي)
6/4/2024-|آخر تحديث: 6/4/202408:26 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

خلال الحفل الذي حضره في لندن في 8 فبراير/شباط الماضي باعتباره راعيا لسيارة إسعاف لندن الجوية كان ولي العهد البريطاني الأمير وليام يرتدي زي سلاح الجو الملكي البريطاني ويبتسم بحرارة أثناء مراسم توزيع الأوسمة نيابة عن والده الملك تشارلز.

وشوهد وليام وهو يعانق توم كروز نجم هوليود أثناء الحفل، حيث بدا متماسكا وواثقا من نفسه في ظل أزمة غير مسبوقة بالنسبة له باعتباره وليا للعهد بعد إصابة أبيه بالسرطان، لكن التماسك والثقة لم يغلقا باب التكهنات بشأن المصاعب التي يواجهها الآن والتحديات التي يطرحها احتمال جلوسه على العرش، وهو الذي لم يكمل عامه الـ42، وما قد يجدّ في حال تدهور صحة والده وزوجته.

وكشفت زوجته كيت ميدلتون بدورها يوم 29 مارس/آذار الماضي عن إصابتها بالسرطان وبدء تلقيها علاجا كيميائيا، وجاء ذلك بعد الإعلان عن إجرائها عملية جراحية لم يتم تحديد طبيعتها في يناير/كانون الثاني الماضي واحتجابها لأسابيع عدة بسبب المرض.

ومع وجود 3 أولاد صغار تجب رعايتهم بدت فيه أولوية وليام واضحة تماما "الأسرة تأتي أولا"، والأولاد الثلاثة هم الأمير جورج (10 سنوات) والأميرة شارلوت (8 سنوات) والأمير لويس (5 سنوات)، علما أن وليام تزوج بكاثرين إليزابيث ميدلتون ابنة مايكل فرانسيس ميدلتون وكارول إليزابيث غولدسميث في 29 أبريل/نيسان 2011، حيث وصف الحفل بـ"زفاف القرن".

BIRMINGHAM, ENGLAND - AUGUST 02: Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge and Princess Charlotte of Cambridge pose for a photograph as they visit Sportsid House at the 2022 Commonwealth Games on August 02, 2022 in Birmingham, England. The Duchess became the Patron of SportsAid in 2013, Team England Futures programme is a partnership between SportsAid, Sport England and Commonwealth Games England which will see around 1,000 talented young athletes and aspiring support staff given the opportunity to attend the Games and take a first-hand look behind-the-scenes. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)
العائلة أولا في حسابات ولي عهد بريطانيا (غيتي)
المصدر : الجزيرة