سوريا.. دليل المستبدين للحفاظ على دولة بدون سيادة

مقدمة

في عام 2011 خرج السوريون إلى الساحات مطالبين بالتغيير وبإسقاط النظام، وبعد 13 عامًا لم يسقط النظام، ولكن أشياء كثيرة تغيرت في سوريا. في هذا الملف تقدم الجزيرة نت قصة سوريا؛ كيف استطاع النظام الصمود في دمشق وفقدان السيادة الكاملة على بقية أراضيه. يقدم الملف موجزًا لتاريخ الثورة، ومآلات المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، ويجلّي خارطة النفوذ اليوم خارج دمشق وكيف تدار المناطق في الجنوب، والشرق، والشمال. كما يسلط الضوء على التغيير السكاني، من خلال مشروع التشيّع الذي تنشط فيه إيران.