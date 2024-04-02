مقدمة الملف

يستعرض موقع الجزيرة نت في هذا الملف المتكامل بعنوان "محور الممانعة.. الفكرة وحدودها" بشكل مفصل فكرة المحور وإرهاصات التأسيس وتاريخ التكوين وسياقاته.

كما يتناول الملف أطراف المحور التي تدور في فلكه وترتبط بنواته، والفضاءات التي تعمل فيها، ويصف حالات الاستقطاب والتنافر بين مكوناته ومحيطها.

ويبحث الملف علاقة المحور بالمقاومة الفلسطينية التي تخوض في قطاع غزة -وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- معركة "طوفان الأقصى" ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل لستة أشهر.

يتألف الملف من خمس حلقات، أولاها تتناول الحديث عن إيران كنواة لهذا المحور، ثم نتحدث عن سوريا الحلقة الذهبية فيه، وفي الحديث عن حزب الله سنتناول إستراتيجية الهجوم ضمن قواعد الاشتباك، وفي اليمن نجيب عن سؤال كيف وصل الحوثيون إلى البحر، وأخيرا المليشيات العراقية التابعة للمحور من التأسيس إلى عملية الطوفان.

البداية

المقدمة