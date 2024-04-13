تحرر من القيود

قبل معركة طوفان الأقصى، كانت تحركات الاحتلال مبنية على خطط وتصورات ومفاهيم إستراتيجية وفق محددات واعتبارات مهمة، كانت تقيد حركة الجيش، وتضيّق مساحة المناورة لديه، ولكن بعد العملية تحرر جيش الاحتلال من كثير من تلك القيود، وبات يمتلك حرية للعمل وبدون سقوف.

ومن المحددات التي سبقت الطوفان:

تجنب التصعيد مع غزة:

فقد كانت إستراتيجية الاحتلال تقوم على عدم استفزاز غزة، لمنع جرها إلى التصعيد، وبطبيعة الحال سقط هذا المحدد أمام الأمر الواقع.

تفادي وقوع خسائر كبيرة في صفوف القوات:

حيث كان الخوف من وقوع خسائر وإصابات في صفوف جنود الجيش محددا رئيسيا مؤثرا على القرارات العسكرية، ولم تكن جبهته الداخلية على استعداد لتحمل أي نوع من الخسارة على صعيد أرواح العسكريين.

وهو محدد لم يعد له اعتبار كبير الآن، ومع الخسائر الفادحة في الأرواح التي يتكبدها الاحتلال في غزة يوميا، فقد جعل ذلك خسائره في الضفة مهما كانت "أرقاما مهملة".

وعليه، فقد توقفت قيادة الجيش عن الاعتماد على الوحدات الخاصة في عمليات الاقتحام والاشتباك مع عناصر المقاومة، وتم دفع لواء مشاة احتياط لتنفيذ تلك المهام في الضفة، لأول مرة.

القلق من ضغوط المجتمع الدولي:

كان ضغط المجتمع الدولي على قيادة الاحتلال كبيرا ومؤثرا، من أجل كبح جماح ممارساته غير القانونية في الضفة، وكان ذلك يشكل قيدا من القيود على قراراته وخططه.

لكن مع الدعم المطلق الذي تلقاه الاحتلال عقب عملية طوفان الأقصى، فقد سقط هذا المحدد، خصوصا في ظل الجرائم التي يرتكبها كل يوم في غزة، مما جعل أي انتهاكات في الضفة تبدو أمرا عاديا.

تجنب اندلاع حرب متعددة الجبهات:

كانت الخشية من فتح جبهة الشمال وتفعيل وحدة الساحات والجبهات إلى جانب أي تصعيد عنيف في الضفة أحد القيود الرئيسية لدى الاحتلال.

وأظهرت الأحداث أنه كان تحسبا مبالغا فيه، ويرجع ذلك إلى "حالة الردع" التي أنتجتها الخطوط الحمراء الأميركية، مما قيّد التسخين على الجبهة الشمالية.

الاهتمام بتهدئة ملف الأسرى في السجون:

فقد كان هذا الملف يمثل أحد الاعتبارات المهمة لدى الاحتلال، وهو يسعى باستمرار إلى تفادي تفجّره ونزع فتيل اشتعاله، خشية من التصعيد على جبهة غزة، بالإضافة إلى التحسب من سعي أهالي الأسرى للانتقام.

هذا المحدد، أيضا لم يعد في أولويات الاحتلال، بل عمدت حكومته بعد اندلاع المعركة إلى كسر كافة الخطوط الحمراء المتعلقة بهذا الملف، حتى لم تعد هناك خطوط لم تكسر.

الحذر من اندلاع انتفاضة ثالثة:

على قاعدة أن العمليات الإسرائيلية أو إجراءات العقاب الجماعي، تدفع سكان الضفة نحو خيار المقاومة، مما قد يؤدي إلى انتفاضة شعبية عامة في الضفة.

تعامل الاحتلال مع هذا بشيء من التوازن، وما زال ينظر إليه بعين الاعتبار، مما دفعه إلى تسهيل عودة عدد كبير من عمال الضفة إلى العمل داخل أراضي الـ48، على اعتبار أن هذا الإجراء هو عامل تسكين وإخماد لعشرات الآلاف من الأسر في الضفة. التي يعتبر مصدر دخلها الرئيسي هو العمل في مناطق الـ48.