قبل عام لم يسمع به أحد، وقبل عدة أشهر ومع اشتعال سخونة الحملة الانتخابية الرئاسة الأميركية، بدأ اسمه يُتداول بعدما أظهرت نتائج استطلاعات الرأي تقارب حظوظ المرشحين، الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن، ومن بعده كاملا هاريس. وبعدما برزت أهمية ولاية ميشيغان والناخبين فيها من العرب والمسلمين الأميركيين، برز اسم مسعد بولس على الساحة السياسة الأميركية كلاعب جديد لا تعرفه دوائر السلطة والنفوذ التقليدية من قبل، إذ دخلها من بوابة قصيرة مختصرة عن طريق علاقة نسب قوية تجمعه بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

تزوج مايكل مسعد بولس من تيفاني دونالد ترامب، أصغر بنات الرئيس، بعدما جمعتهما قصة حب سريعة انتهت بزواجهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وأقيم حفل الزفاف في منتج والد العروسة في مارا لاغو بولاية فلوريدا، وهو المنتجع الذي أصبح قبلة الساعيين للتقرب من ترامب سواء من داخل أو خارج الولايات المتحدة. وجاء إعلان ترامب أنه سيعين مسعد بولس مستشارا رفيعا يغطي الشؤون العربية والشرق أوسطية، ليضعه على صدر الصفحات الأولى للصحف والشبكات الإخبارية حول العالم وسط تساؤلات عن هوية رجل غير معروف في الدوائر الأميركية، أو في دهاليز العاصمة واشنطن.

ترامب يُقدم بولس

وعلى منصة تروث، وفي إعلان لم يذكر العلاقة العائلية على الإطلاق، أبرز ترامب كلمة "السلام" ووضعها بحجم أكبر من بقية الكلمات عندما أعلن تعيين بولس مستشارا له. وقال ترامب "أنا فخور بأن أعلن أن مسعد بولس سيشغل منصب كبير مستشاري الرئيس للشؤون العربية والشرق أوسطية. مسعد هو محام بارع وقائد يحظى باحترام كبير في عالم الأعمال، مع خبرة واسعة على الساحة الدولية. ولقد كان مؤيدا منذ فترة طويلة للقيم الجمهورية والمحافظة، ومثّل رصيدا لحملتي، وكان له دور فعال في بناء تحالفات جديدة هائلة مع الجالية العربية الأميركية. مسعد هو صانع صفقات، ومؤيد لا يتزعزع للسلام في الشرق الأوسط. سيكون مدافعا قويا عن الولايات المتحدة ومصالحها، ويسعدني أن يكون في فريقنا"!

ورغم اختيار ترامب لتجنب ذكر العلاقة العائلية في بيانه، فإنه سبق وتحدث بفخر عن علاقته بعائلة بولس، وكشف ترامب في خطاب ألقاه أمام نادي ديترويت الاقتصادي في أكتوبر/تشرين الأول أن ابنته تيفاني حامل. وهكذا سيصبح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدا عما قريب لحفيد نصفه عربي لبناني.