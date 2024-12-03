منذ سيطر اليمين الصهيوني، برئاسة بنيامين نتنياهو، على الحكم وأنشأ حكومة "يمين كامل" ضمت رمزي التطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، انطلقت الصرخات من أجل توسيع الاستيطان وتهويد القدس وفرض السيادة على الضفة الغربية. ووفرت الحرب الجارية فرصة لقطعان المستوطنين للعربدة في مدن وقرى الضفة الغربية بشكل غير مسبوق تحت سمع وبصر وتشجيع الجيش الإسرائيلي. كما أن احتلال الجيش الإسرائيلي لمناطق واسعة من قطاع غزة أحيا من جديد مشاريع إعادة الاستيطان في القطاع بعد فشل مشروع التهجير.

واليوم يدور صراع شديد بين معسكرين في إسرائيل، أحدهما يدعي القدرة على فرض إرادته والسيطرة على مزيد من الأرض لصالح الاستيطان مرورا بطرد وتهجير الفلسطينيين، وآخر يعدّ ذلك مستحيلا في الظروف الإقليمية والدولية الراهنة. ومن المؤكد أن المعسكر الأول يعتقد أن بالوسع إدارة حرب بلا نهاية في القطاع خصوصا بعد إبرام اتفاق لوقف النار في لبنان.

وهؤلاء لا يأخذون بالحسبان القانون الدولي ولا مقومات الصمود لدى المجتمع الإسرائيلي حاضرا، ويؤمنون بأن بوسع إيمانهم المسيحاني تحقيق كل أهدافهم في الضفة والقطاع على حد سواء. فقد قال سموتريتش يوم الأحد الماضي في مؤتمر صحيفة "إسرائيل هيوم" الأمني "ما الذي يزعجكم في فتح غزة أمام أولئك الذين يريدون بناء حياة مختلفة في مكان آخر؟"، أما وزير الزراعة الليكودي آفي ديختر فقال في المؤتمر إن "على العالم العربي إيجاد حل لمشكلة الاكتظاظ السكاني في قطاع غزة".

وفي هذا السياق، لا تضير هؤلاء الاتهامات الدولية بالإبادة الجماعية وارتكاب جرئم الحرب في القطاع، وهم يعتبرون حتى إقرار وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق الجنرال موشي يعالون بحدوث جرائم الحرب وأشكال إبادة جماعية مجرد نباح والقافلة تسير. ففي نظرهم لديهم حساب في القطاع يتمثل في إزالة عارين: الانفصال وتفكيك المستوطنات في عهد شارون، وكارثة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويرون أن تحقيق أهداف الاستيطان في قطاع غزة تتقدم على هدف وقف الحرب وإعادة الأسرى لدى حركة حماس.