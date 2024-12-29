في مقابلة لم تحظ بالاهتمام، أجراها معه إيليوت كوفمان من صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلهجة استعراضية عن حصاد حربه على غزة ولبنان وحلفائهما، فقال عن إيران إنها "أنفقت ربما 30 مليار دولار في سوريا، و20 مليار دولار أخرى في لبنان، والله وحده يعلم كم أنفقت على حماس. وكل هذا ذهب أدراج الرياح".

وعن هجمات البيجر ضد حزب الله في 17 سبتمبر/أيلول الماضي قال: "كان هناك من لديهم شكوك حول استخدامها على الإطلاق. ولكن نظرا لحساسية الوقت، فقد قمت بتنفيذها". وكانت النتيجة "صدمة ورعبا بأبعاد تاريخية" و"أعظم استهداف جراحي في التاريخ".

أما عن ردة فعله بعد هجوم المقاومة الفلسطينية انطلاقا من قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 فكرر أحدث لوازمه الخطابية قائلا: "في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، قلت لرؤساء المجتمعات المجاورة لقطاع غزة: "أطلب منكم الصمود، لأننا سنغير الشرق الأوسط، وبعد شهور تمكنّا من فعل ذلك (...)".

في تقديراته لحصاد الحرب التي تنقلت خلال 15 شهرا بين عدة جبهات، أسقط نتنياهو في مقابلته مع الصحيفة الأميركية، الأثمان الباهظة التي دفعتها إسرائيل خلالها، والتي أصابت -حسب معلومات إسرائيلية- بعضا من أكثر البقع حساسية في مشروعها، كدولة تطمح للم شمل يهود العالم. ففي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغ عدد اليهود الذين غادروا إسرائيل منذ بدء الحرب الأخيرة 600 ألف حسب سلطة الإسكان والهجرة في وزارة الداخلية الإسرائيلية.

واقع مرير

وعن هذه الظاهرة التي تحدث لأول مرة منذ نكبة فلسطين وإقامة إسرائيل على أنقاضها عام 1948، قالت جيروزاليم بوست إن هؤلاء حملوا معهم أموالهم وشهاداتهم الأكاديمية ومهاراتهم المهنية، وأضافت أن تلك البيانات توحي "بواقع مرير". في حين نقلت صحيفة هآرتس عن إدارة الهجرة الكندية في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن "ما يقرب من 8 آلاف إسرائيلي حصلوا على تأشيرات عمل كندية مؤقتة حتى الآن هذا العام، وهو 5 أضعاف العدد في عام 2023".