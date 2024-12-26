في عام 2019 عنونت الصحيفة الألمانية الكبيرة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" مقابلة مطولة مع شخص يدعى طالب العبد المحسن بمانشيت عريض "أنا أعنف ناقد للإسلام في التاريخ".

في حينها، لم يلتفت حتى أهل الاختصاص لهذه المقابلة، فهؤلاء تعوّدوا بين الحين والآخر على خروج "مثقفين" عرب ومسلمين بمقالات رأي شاذة عن الإسلام والمسلمين في بعض الصحف والمجلات الألمانية.

وعلاوة على ذلك، تعد "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" صحيفة محافظة ومعروفة بمواقفها الناقدة للإسلام، والشخص الذي أراد أن يكون "أعنف ناقد للإسلام في التاريخ" لم يكن يعرفه أحد.

ويبدو أن الصحيفة نفسها لم تأخذ ما قاله العبد المحسن على محمل الجد، فنشرت المقابلة في قسم "لايف ستايل".

الآن، كل ألمانيا تعرف طالب العبد المحسن الطبيب السعودي الخمسيني الذي استقل في 21 ديسمبر/كانون الأول 2014 سيارة دفع رباعي مستأجرة من طراز "بي إم دبليو"، وهاجم بها أحد أسواق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 200 آخرين بجروح، بعضهم في حالة حرجة.

وبعد اجتيازه مئات الأمتار في السوق بسرعة قياسية انحرف العبد المحسن بسيارته يمينا، حيث اعتقلته الشرطة.

معادٍ شرس للإسلام

في الساعات الأولى بعد وقوع الهجوم لم تستخدم الشرطة والنيابة العامة الألمانيتان مصطلحات تعوّد الرأي العام على سماعها عند تنفيذ هجمات من هذا النوع، مثل "عمل إرهابي" أو "إرهاب إسلاموي" وغيرها من المصطلحات، فالمشتبه به لم يكن معروفا لدى المخابرات الألمانية كمتطرف، وعمليات البحث الأولى عنه في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الألمانية بيّنت فورا أنه معادٍ شرس للإسلام ومتعاطف مع الحزب اليميني المتطرف (البديل) ومع إسرائيل، الأمر الذي نفى عنه تهمة تنفيذ هجومه لدوافع سياسية.