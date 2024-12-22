بمنصب وزاري من خارج الحكومة، وبتفويض كامل بإصلاحها تنتهي صلاحيته في الرابع من يوليو /تموز 2026 بالتزامن مع ذكرى الاستقلال الـ250 أي: بعد عامين ونصف، كافأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب صديقه الملياردير إيلون ماسك على دعمه، خلال الحملة الانتخابية الأشرس، التي انتهت بفوزه بولاية جديدة.

تسمى الوظيفة المستحدثة -التي يشترك فيها أغنى رجل في العالم مع ملياردير آخر يدعى فيفيك راماسوامي- "دائرة الكفاءة الحكومية" "دوج" (DOGE). والهدف منها- حسب بيان لترامب نفسه- إحداث "تغيير جذري" في المؤسسات الحكومية وتمهيد الطريق "لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وخفض النفقات الباهظة، وإعادة هيكلة الوكالات الفدرالية".

ويتلخص العمل المباشر للوزارة الجديدة بتقديم "المشورة والتوجيه من خارج الحكومة"، والتعاون "مع البيت الأبيض ومكتب الميزانية لتقديم توصيات لإصلاح العمليات الفدرالية". أما المردود المتوقع من العمل الاستشاري هذا فيتلخص -حسب ترامب أيضا- في" القضاء على الهدر الهائل والاحتيال الموجود في إنفاق الحكومة السنوي البالغ 6.5 تريليونات دولار.