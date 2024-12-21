صاروخ اليمن يفسد على إسرائيل نشوتها

يفسد اليمن بصواريخه ومسيّراته التي يطلقها من بعيد نحو تل أبيب الكبرى ومناطق أخرى في إسرائيل نشوة النصر التي يشعر بها قادتها خصوصا بعد سقوط النظام السوري.

ورغم تباهي نتنياهو ووزير حربه يسرائيل كاتس بصورتهما فوق جبل الشيخ السوري وإشهار سعيهما لبناء شرق أوسط جديد، فإن الصواريخ -يمنية كانت أو منطلقة من العراق- صارت تنغص عليهما ادعاء النصر الكبير.

وما يزيد الطين بلة في نظر القيادة الإسرائيلية ليس مجرد اضطرار ملايين في تل أبيب الكبرى لدخول الملاجئ وإنما فشل منظومات الدفاع الإسرائيلية المتنوعة في اعتراضها.

كل صاروخ يمني يفلح في الوصول إلى هدفه يعني تعميقا للفشل في اعتراضه من جهة والعجز عن خلق قدرة ردعية لمنع إطلاق مثل هذه الصواريخ رغم الغارات التي تشنها هي وعدد من الدول الغربية.

اعتراف

وهكذا وبعد يومين فقط من تباهي الجيش الإسرائيلي بعملية "المدينة البيضاء" لشل موانئ اليمن وضرب العاصمة صنعاء، جاء رد اليمن بإطلاقات متتالية على مدار يومين.

وخلافا للمرة الأولى قبل 3 أيام التي أعلن فيها الجيش عن اعتراضه الصاروخ اليمني واضطراره لاحقا للاعتراف بالعجز بعد أن دمر رأس الصاروخ مدرسة، أعلن فجر اليوم عن فشل اعتراضاته وسقوط الصاروخ في يافا وإصابة ما لا يقل عن 30 مستوطنا.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأنه بعد اكتشاف الصاروخ اليمني جرت عدة محاولات اعتراض فاشلة من منظومة "حيتس". كما فشلت محاولة اعتراض الصاروخ أيضا بمنظومة القبة الحديدية ما دفع قيادة الجيش لفتح تحقيق في أسباب الفشل.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن سكان المنطقة التي سقط فيها الصاروخ قولهم إن الصاروخ سقط قبل أن تطلق صفارات الإنذار.