بالتزامن مع فرار الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو بعد انهيار نظامه، انفردت مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية ببث خبر على موقعها على منصة تليغرام يقول نصه إن القوات الروسية في سوريا "سحبت سفينتيها الحربيتين من القاعدة البحرية في طرطوس التي سمح الأسد لموسكو باستخدامها ثمنا لأمنه"، وزادت أن الفرقاطة الأميرال غريغوروفيتش وسفينة الشحن إنجينير تروبين انسحبتا من طرطوس، وأن طائرات روسية تنقل "بقايا أسلحتها وعتادها العسكري" من قاعدة حميميم الجوية.

الخبر الذي بثته وكالة رويترز يوم الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مصحوبا بعبارة "لم يتسن لرويترز بعد التحقق من الأمر"، قدم عينة لما يأمل أشرس أعداء روسيا حصوله، بعد انهيار نظام أبرز حلفائها في الشرق الأوسط والمشرق العربي.

وفي الوقت ذاته أثبتت صلابة موسكو وقدرتها على تجاوز أصعب اختبار يشهده وجودها العسكري خارج مجالها الإقليمي، عدم دقة الخبر، خصوصا بعد ربط وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خروج السفن بمناورات بحرية في البحر المتوسط مجدولة سلفا.

غير أن تبدد الأماني الأوكرانية بزوال سريع للوجود العسكري الروسي من سوريا، لم يحجب الحذر الذي وسم مواقف مسؤولي روسيا ووسائل إعلامها حيال انقلاب المشهد السوري، فمع بلوغ زحف المعارضة المسلحة ريفي حماة وحمص، تحت نيران الطيران الحربي الروسي، والإعلان عن فرار الأسد مع بلوغ بعض مسلحيها ريف دمشق، بدأت نتف التصريحات تظهر تباعا، سواء ما اتصل منها بمصير الأسد أو بمصير الوجود العسكري الروسي الممتد منذ إنشاء قاعدة طرطوس البحرية عام 1971 (في عهد الأسد الأب) ثم حميميم الجوية عام 2015 (في عهد الأسد الابن).