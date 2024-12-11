لم يفكر أودي راز طويلا عندما وصلنا إلى مرحلة تحديد المكان المناسب لإجراء المقابلة، ورد فورا "نجريها في ساحة الجمهورية، ففي الساحة التي تتوسط البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ) ومقر الحكومة (المستشارية الاتحادية) ننظم رغم صقيع ليالي ديسمبر/كانون الأول خيمة اعتصامية ضد الإبادة الجماعية في غزة، ويكون صوتنا أقرب إلى الحكومة الألمانية وسلطتها التشريعية الأولى".

كانت خيمة الاعتصام عادية جدا: أعلام ولافتات وكوفيّات باللونين وبالطبع أعداد كبيرة من عناصر الشرطة، وكان المشاركون متنوعين، وكل واحد منهم منشغل بمهامه، فبعضهم يشرح للمارة أسباب الاعتصام وجدوى التضامن مع المستضعفين وبعضهم الآخر يترجم للحضور أحد الأفلام الوثائقية إلى الألمانية عن سياسية إسرائيل الاستيطانية في القدس والضفة الغربية. وبين كل هؤلاء أودي راز، عضو المجلس الإداري في المنظمة اليهودية "الصوت اليهودي".

والتعرف على الشاب لم يكن صعبا، فقد تعودت الكاميرات منذ أكثر من عام على تقديمه للرأي العام الألماني، وهو يرتدي كوفيته السوداء وكيباه (قلنسوة) يهودية بألوان البطيخ. راقبته عن بعد كيف كان يتنقل بين الحضور وكأنه يعرف جميع المشاركين شخصيا، فتارة يعطي أوامر لأحد مساعديه ويبتعد، وتارة يجيب عن أسئلة أحد المستفسرين، ثم توجهت إليه وأديت التحية، فعرف فورا من أكون ورحب بحفاوة برغبتي في المعرفة أكثر عن منظمة (الصوت اليهودي) وعن أنشطتها، ولكن قبل كل شيء عن أسباب الحملة التي تتعرض لها ولماذا تُتهم بالعداء للسامية، رغم أنها منظمة يهودية خالصة لا تخرج في سياستها عن إطار المطالبة بإحلال السلام العادل في الشرق الأوسط.