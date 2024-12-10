نتنياهو: البحث عن صورة نصر في سوريا

فور الإعلان عن سقوط النظام السوري وفرار الرئيس بشار الأسد من دمشق قررت إسرائيل أن الفرصة سانحة لتغيير جوهري في المنطقة بعدما أيقنت أن ما تسميه "محور الشر" قد انهار. وانتقلت سريعا من مستوى التأهب ومراقبة الوضع عن بعد إلى مستوى استغلال الفرصة والتدخل المكثف لتحقيق مكاسب كانت تحلم بها طوال تاريخها. وهكذا فورا ومن دون تردد أو طول نقاش قررت ليس فقط احتلال المنطقة العازلة واحتلال جبل الشيخ السوري، بل البدء بأوسع عمليات جوية لتدمير مقدرات سوريا العسكرية.

وطبيعي أن هذه الخطوات ما كانت لتتم من دون تشاور واتفاق مع الإدارة الأميركية التي يبدو أنها لم تعارض الإجراءات الإسرائيلية، وربما شجعت عليها. ففي سوريا نشأ وضع رفعت فيه الحماية، حتى الشكلية، التي كانت لروسيا وباتت السياسة الأميركية تستند إلى محاولة منع وقوع آثار خطيرة للأحداث السورية على كل من إسرائيل والأردن والعراق ولبنان. وفي كل الأحوال توافقت إسرائيل وأميركا على أن سقوط نظام الأسد يضعف بشكل جوهري "محور المقاومة" الذي كانت تلعب فيه سوريا دورا مركزيا.

ورغم أن إسرائيل وأثناء الحرب على غزة ولبنان عمدت إلى توسيع غاراتها على سوريا بذرائع شتى، بينها استهداف إمدادات لحزب الله أو ضرب مخازن عتاد وذخائر إيرانية أو قطع خطوط إمداد، فإنها هذه المرة قررت احتلال أراض سورية.

وفي هذا السياق أبلغت إسرائيل إدارة بايدن، وفقا لباراك رافيد في موقع "والا" الإخباري، أنها تنوي احتلال المنطقة العازلة ومواقع في سوريا لضمان ألا تتعرض من سوريا إلى 7 أكتوبر آخر.

وبحسب "والا" فإن إسرائيل أبلغت أميركا أن خطوتها، وهي الأولى من نوعها منذ اتفاقيات فصل القوات التي أعقبت حرب 1973، مؤقتة وليست دائمة وقد تستمر أياما أو أسابيع، وأنها احترازية إلى حين اتضاح الوجهة في سوريا.