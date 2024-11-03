بعد ساعات قليلة من سقوط 180 صاروخا إيرانيا على أهداف متفرقة داخل إسرائيل، مساء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024، التأم في بلغاريا بدعوة عاجلة من رئيسها رومن رادف، اجتماع نادر للمجلس الاستشاري للأمن القومي لتقويم المخاطر المحتملة على هذه الدولة الأوروبية الشرقية البعيدة نسبيا عن ميدان الحرب. في ختام الاجتماع ، اصطف رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية ومدير المخابرات وزعماء أو ممثلو 6 أحزاب ممثلة بالبرلمان، خلف الرئيس الذي وجه رسالة إلى مواطنيه عبر الصحافة، فحواها: أنه بعد الاطلاع على "تقارير الأجهزة المختصة توصلنا إلى خلاصة بأنه لغاية الآن لا يوجد تهديد لبلدنا".

ثم حذّر رادف من احتمالات "ازدياد موجات اللجوء التي يمكنها التحرك باتجاه بلدنا، وإمكانية وقوع هجمات إرهابية". لكنه عند تطرقه للواقعة التي استدعت عقد الاجتماع النادر وملابساتها، لجأ للغة الدبلوماسية والتلميحات قائلا "نضم صوتنا إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى وقف التصعيد وضبط النفس، وتجنب استدراج دول أخرى، بما يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والعالمي".

في الوقت الذي كان رادف يدلي بهذه التصريحات، كان زعيم حزب فازراجدانة (Vazrajdane النهضة) كوستادين كوستادينوف الخارج لتوه من الاجتماع، يعرض على بعد أمتار قليلة من القصر الرئاسي، وجهة نظر مخالفة تماما لما أعلنه رئيسه. فقال للصحفيين "نحن الوحيدون الذين لم ندعم وجهة نظر المجلس الاستشاري للأمن القومي، لسبب بسيط؛ لأننا طلبنا اتخاذ الموقف ذاته الذي اتخذه من الوضع في أوكرانيا، لكننا لاحظنا تكرار المعايير المزدوجة". وفي توضيح لموقف حزبه من الحرب الإسرائيلية المتوالية فصولا منذ 13 شهرا في غزة ولبنان قال كوستادينوف "موقفنا يقول بوجوب إدانة العدوان الإسرائيلي، مثلما سبق لبلغاريا أن أدانت العدوان الروسي (...) نحن أمام ازدواجية بشعة في المعايير".