"أهنئ خيراردو فيرثين بتعيينه وزيرا لخارجية الأرجنتين. لقد تأثرت بشدة لرؤية الرئيس خافيير مايلي وهو يقرأ جزءا من التوراة، ويحمل واحدة من لفافاته عند أدائه اليمين أثناء حفل تنصيبه. كانت لفتة مؤثرة، تعكس ارتباطه العميق والحقيقي بالشعب اليهودي ودولة إسرائيل". هذه مقدمة لتغريدة نشرها إسرائيل كاتس على منصة أكس في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، عند مغادرته منصب وزير خارجية إسرائيل إلى منصب وزير الحرب في حكومة بنيامين نتنياهو السادسة. فكانت -من حيث لا يقصد- شاهدا على سجله في التعامل مع العالم على أنه منقسم إلى جبهتين: جبهة أصدقاء تضم دولا وهيئات وشخصيات شديدة الولاء لإسرائيل، مهما بلغت درجة ارتكاباتها، وجبهة أعداء تضم كل من لا يتفق مع سياسات يمينها المتطرف بغض النظر عن دوافعه.

فمنذ ما قبل تعيينه رسميا وزيرا للخارجية في يناير/ كانون الثاني الماضي، التزم إثارة العواصف مع من يراهم خصوما لإسرائيل. فبعد توليه في فبراير/ شباط 2019 ولفترة قصيرة منصب وزير الخارجية بالوكالة، أشعل أزمة مع بولندا بعد إجهاض رئيس حكومتها عقد قمة في تل أبيب لدول معاهدة فشغراد الأوروبية الأربع (بولندا والتشيك والمجر وسلوفاكيا) كان من شأنها تعزيز موقف نتنياهو الانتخابي. فقال إن "البولنديين يرضعون معاداة السامية مع حليب أمهاتهم". ورفض بشدة لاحقا الاعتذار عن التصريح الذي أثار حفيظة البولنديين.

أما عندما أصبح وزير خارجية بالأصالة، بموجب اتفاقية تناوب داخل الليكود خلفا لإيلي كوهين، التزم كاتس سياسة تثبت أن منصب رأس الدبلوماسية يمكن أن يستخدم في الوقت ذاته في نقضيها، خصوصا مع تزامن ولايته مع حرب الإبادة الإسرائيلية المتوالية فصولا في غزة، واتساعها لاحقا لتشمل لبنان.