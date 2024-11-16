بعد اكتمال فريق الإعدام .. أونروا وخياراتها الصعبة

"هي ليست مفاجأة للأسف. المجاعة قائمة على الأرجح بشمال غزة، إنها من صنع الإنسان. دولة إسرائيل استخدمت التجويع سلاحا لحرمان أهل غزة من الأساسيات التي تبقيهم على قيد الحياة (...) الحلول الأكثر إلحاحا: إرادة سياسية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات لغزة، قرار سياسي يتيح مرور القوافل إلى شمال غزة بانتظام وبلا انقطاع، وإرادة سياسية لوقف التجويع وعلاجه.. الأوان لم يفت بعد".

كاتب هذه التغريدة المنشورة مساء التاسع من نوفمبر/ تشرين 2024 على موقع إكس، ليس مسؤولا إعلاميا في الدفاع المدني بقطاع غزة، الذي يشهد منذ 14 شهرا أشرس حرب إسرائيلية. ولا هو موظف محلي في الهلال الأحمر الفلسطيني. بل مواطن سويسري يعمل منذ مارس/ آذار 2020 في الأمم المتحدة، بوظيفة مفوض عام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واسمه فيليبي لازاريني .

والموظف الأممي هذا، هو الذي دعاه إسرائيل كاتس (وزير الخارجية الإسرائيلي السابق) في تغريدة كتبها في 16 فبراير/ شباط 2024 أي في الشهر الرابع للحرب، إلى الاستقالة من منصبه بعد اتهام الوكالة بأنها "تعمل كفرع لحركة حماس، وتقوم بارتكاب أعمال شنيعة". وزاد بتوصيف ما أسماه "تورط" موظفي الأونروا بغزة "في أعمال عنف"، و"ارتباط مقرها بأنفاق حماس "ليختم كاتس الذي أصبح وزيرا للدفاع، تغريدته بالقول: "في اليوم التالي لسقوط حماس، لن تكون الأونروا جزءا من المشهد".

ما الذي يدفع وزير في حكومة بنيامين نتنياهو إلى المجاهرة بالعداء لمنظمة أنشأتها الجمعية العام للأمم المتحدة قبل 75 عاما، وإشهار نية إلغائها ومحو أدوارها الإنسانية المركبة؟ هل هي سياسة اليمين الإسرائيلي وحده؟ والأهم ما إذا كانت نية نتنياهو وفريقه قابلة للتنفيذ، بعد فوز حليفهم دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية مجددا.